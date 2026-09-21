FIAA reúne a la industria internacional del autobús y autocar con la electrificación y digitalización como ejes

FIAA 2026 reúne en Madrid a la industria internacional del autobús y el autocar en una edición marcada por la electrificación, la digitalización y el crecimiento del transporte colectivo. - IFEMA MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) reunirá desde este martes al jueves en Ifema Madrid a 110 expositores, un 18% más que en la edición anterior, en una convocatoria marcada por la electrificación, la digitalización y el crecimiento del transporte colectivo.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, será el encargado de inaugurar la decimosexta edición de FIAA este martes, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado. La feria contará con 40 nuevas empresas y una participación internacional que crece un 50% respecto a la última edición.

Además, contará con más de 40 periodistas especializados procedentes de 23 países, un programa de compradores de Europa y África y la participación de asociaciones y redes internacionales vinculadas al transporte de viajeros.

Entre las iniciativas internacionales figura la visita de una delegación de Global Passenger Network, invitada por Anetra e integrada por representantes de empresas de Países Bajos, México, Malta, Polonia y Bélgica. En conjunto, los compradores internacionales participantes representan una flota de más de 300 autobuses, autocares y minibuses.

La organización señala que FIAA se celebra en un contexto de crecimiento del transporte en autobús. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) incluidos en la convocatoria, durante los cinco primeros meses de 2026 el autobús transportó en España más de 1.535 millones de viajeros, un 2,55% más que en el mismo periodo del año anterior. Solo en mayo, más de 327 millones de personas utilizaron este modo de transporte.

Este incremento de la demanda, según la organización, está impulsando la renovación de flotas y la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas vehículos eléctricos e híbridos, sistemas de gestión inteligente, mantenimiento predictivo, conectividad, seguridad avanzada y soluciones destinadas a mejorar la eficiencia operativa.

Tras la inauguración, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, visitará FIAA acompañado por responsables del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid y de la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid.