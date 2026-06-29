FIIA reunirá a más de un centenar de empresas de la industria del autobús y el autocar

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MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

FIAA 2026, la Feria internacional del autobús y del autocar, reunirá a más de un centenar de empresas de vehículos completos, carrocerías, minibuses, componentes, tecnología, servicios, asociaciones y medios especializados para configurar una completa visión del mercado y de sus principales líneas de evolución.

Organizada por Ifema Madrid, la feria tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre como la gran plataforma de convocatoria de la industria del autobús y el autocar, con una participación que refleja la amplitud, diversidad y capacidad de innovación de un sector clave para la movilidad colectiva, ha indicado la institución ferial en un comunicado.

Así, en el ámbito de los fabricantes, la feria contará con la presencia de Irizar, Daimler Buses (Mercedes-Benz y Setra), Iveco Bus, Solaris, Temsa, Yutong, Karsan, Anadolu Isuzu y Otokar. A ellos se suman nuevos actores con creciente presencia en Europa que participarán por primera vez, como BYD, Higer, Marcopolo, Farizon, Atomic y TAM Europe, reforzando el perfil internacional y competitivo de la feria.

La presencia de carroceros vinculados a Ascabus constituye otro de los grandes activos de la convocatoria, con compañías como Irizar, Indcar, UNVI, Ferqui y Ayats, que aportan capacidad industrial, especialización y una oferta adaptada a las necesidades de operadores y flotas.

De forma diferenciada, el segmento de minibuses contará con la participación de Servicar, Stylebus, Minibuses Iberia, Minibuses Luxury, Altas Auto, Volmer, Tekaydinlar, Aveuro y Zeroid, mostrando la relevancia de este mercado dentro de la movilidad de proximidad, discrecional y servicios especializados.

La feria reunirá también una amplia representación de empresas de tecnología, digitalización, conectividad, ticketing y gestión de flotas, ámbitos que ganan peso en la operativa diaria del transporte de viajeros. En este bloque figuran compañías como GMV, Busae, BQB Tecnology, Citylife, Busmatick Group, Movertis, Driventic, Proconsi, Batonroute, ZF, Webasto, Hanover Displays, Aesys, Inovix, Azimut Electronics, Audiobus, IST, Volcano, Winfin, Wiwell y Visiotech.

El bloque de maquinaria, componentes, recambios, accesorios, seguridad, accesibilidad e industria auxiliar reforzará la dimensión multisectorial de la feria, al integrar soluciones esenciales para la seguridad, el confort, la fabricación, el mantenimiento y la operativa de las flotas.

Empresas como Cojali, Würth Elektronik ICS, GTT, Masats, Arcol, Alucoil, JMB, Global Safety Belts, Ermec, Polirros, Masterwork Automodules, Engin Isik Oto, Altro, Scalabros, CBM Ibérica, Senptec, SINFE, SVELT, Changzhou Super Auto Parts, Atlas Bus y Disco Azul completan una oferta industrial amplia, diversa y altamente especializada.

La electrificación, climatización y eficiencia energética tendrán igualmente un papel destacado en la próxima edición, con soluciones vinculadas a la recarga, la gestión energética y el rendimiento técnico de los vehículos. En este ámbito participarán compañías como ABB E-mobility, Power Electronics, Autoclima, Eberspächer, Yilkar y Songz, que reflejan la evolución del sector hacia una movilidad colectiva más sostenible, eficiente y adaptada a las nuevas exigencias medioambientales.

Los servicios profesionales, postventa, mantenimiento, equipamiento de taller, soluciones financieras, legales y auxiliares completan la propuesta de valor de FIAA 2026. La feria contará con empresas como Transmisevilla, Autosur de Levante, TorreBus, Diseños y Montajes Mecánicos, Fleequid, Modula, Maha, Sefac, IRC, ACM Tools, Svelt, C2A Card y Valleon Abogados, ampliando el alcance del certamen a todos aquellos ámbitos que contribuyen a la competitividad, eficiencia y profesionalización de los operadores.

FIAA integrará además a los principales actores institucionales, asociativos y de comunicación del sector, reforzando su papel como espacio de representación, análisis, debate y colaboración. Asociaciones nacionales como Confebus, Anetra, Direbus, Atuc, Ascabus, Fecav, e internacionales como ARP (Portugal) y FBAA (Bélgica), y el resto de las entidades sectoriales vinculadas al transporte de viajeros por carretera aportarán una visión estratégica clave para el desarrollo de la movilidad colectiva.

Asimismo, la presencia de medios especializados nacionales como Autobuses & Autocares, Carril Bus, Revista Viajeros, Nexobus, PosventaVI, Somos Movilidad, e internacionales como Pullman (Italia), Sustainable Bus (Italia), Coach & Bus Week (Reino Unido), Autobus (Italia), Omnibus News (Alemania), Autocar et Bus Info (Francia), Automobile (Egipto), Autocari (Turquía), Devir Sati (Turquía), TRM24 (Francia), Transinfo-Infobus (Polonia) y ChinaBuses (China), contribuirá a reforzar la proyección sectorial de FIAA 2026 y a amplificar la difusión de sus novedades, tendencias y contenidos entre los principales mercados de referencia del autobús y el autocar.

Con esta representación de empresas, asociaciones, instituciones y medios, desde Ifema Madrid han subrayado que FIAA 2026 se consolida como una plataforma transversal para toda la cadena de valor del autobús y el autocar. Un evento que permitirá mostrar el potencial industrial, tecnológico y de servicios del sector, generar oportunidades de negocio y proyectar la evolución de la movilidad colectiva en un momento decisivo para su transformación, ha subrayado la institución ferial.