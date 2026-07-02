La firma colombiana Agua by Agua Bendita abrirá el calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma colombiana Agua by Agua Bendita, galardonada con el Premio Diseñador Internacional por Latin American Fashion Awards, será la encargada de abrir la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Agua by Agua Bendita es "una de las voces latinoamericanas más relevantes de la moda contemporánea", según ha recogido Ifema Madrid en un comunicado. Su participación en la próxima edición de la pasarela madrileña ha llegado después de que el invitado especial, Latin American Fashion Awards, la haya reconocido con el Premio Diseñador Internacional.

La plataforma latinoamericana ha reconocido a la firma colombiana por su "lenguaje visual distintivo" y su "celebración de la artesanía latinoamericana".

Por su parte, Latin American Fashion Awards tiene como objetivo "democratizar el acceso, amplificar la visibilidad e impulsar el desarrollo del mejor talento latinoamericano en la escena internacional".

El grupo está abierto de manera gratuita a creativos de más de 27 países y ha conseguido reunir alrededor de 4.8 billones de impresiones globales en medios.

Su misión se apoya en figuras clave de la industria, con Donatella Versace y Haider Ackermann como presidentes del jurado en sus más recientes ediciones y otros referentes como Nina García, Carmen Busquets y Gabriela Hearst.

Las fundadoras de los galardones, Silvia Argüello y Constanza Cavalli Etro, han destacado que la moda latinoamericana ocupa actualmente un "lugar central en la conversación global de la moda". Así, han resaltado que sus diseñadores están "redefiniendo la narrativa de la industria".

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid busca "fortalecer su compromiso con la apertura a nuevas voces creativas y amplificar su alcance internacional con la participación de la plataforma latinoamericana".

"La colaboración con Latin American Fashion Awards y Agua by Agua Bendita no solo impulsa la visibilidad de diseñadores hispanoamericanos, sino que también contribuye a consolidar Madrid como capital de la moda hispanoamericana", subrayan.