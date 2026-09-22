Fitur 4all se consolida como "espacio de referencia" para impulsar el turismo accesible

FITUR 4all se consolida en FITUR como el espacio de referencia para el impulso del turismo accesible. - IFEMA MADRID

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid acogerá del 20 al 24 de enero de 2027 la 47ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que por cuarto año consecutivo contará con Fitur 4all, la sección especializada en turismo accesible desarrollada en colaboración con Impulsa Igualdad, que acogerá además la cuarta edición de sus premios.

El espacio tiene como objetivo "impulsar un modelo de turismo global sin barreras y situar la accesibilidad universal como un elemento estratégico de sostenibilidad, competitividad y calidad en el sector", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante la feria, FITUR 4all contará con jornadas profesionales, paneles de expertos y encuentros destinados a abordar las últimas tendencias en accesibilidad turística, con el objetivo de "optimizar la cadena de valor y garantizar la autonomía de las personas viajeras en sus experiencias de destino".

En este marco, Fitur e Impulsa Igualdad han abierto la convocatoria de la IV edición de los Premios Fitur 4all, que buscan reconocer iniciativas vinculadas al turismo inclusivo y adaptado a las necesidades de los viajeros.

Los galardones mantienen para 2027 las cuatro categorías de la edición anterior: Destino Nacional, Destino Internacional, Empresa Turística y Organización o Institución.

La categoría de Destino Nacional reconocerá a destinos que integren la accesibilidad de forma transversal en su oferta y cadena de valor turística, mientras que la de Destino Internacional distinguirá iniciativas y estrategias integrales desarrolladas fuera de España.

Por su parte, el premio a la Empresa Turística reconocerá a compañías que transformen sus servicios o instalaciones o desarrollen tecnología para favorecer "la autonomía de las personas viajeras".

La categoría de Organización o Institución distinguirá la labor de entidades en ámbitos como la sensibilización, el marco regulatorio, la educación y la proyección social dentro del turismo accesible.

Podrán optar a los premios las entidades que participen en Fitur 2027 como expositoras, co-expositoras o colaboradoras. Las candidaturas podrán presentarse hasta el 9 de diciembre de 2026 mediante el formulario oficial y con la documentación requerida.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado especializado compuesto por expertos en turismo y accesibilidad universal, que analizará los proyectos conforme a los criterios establecidos para cada categoría.

UN DIPLOMA ACREDITATIVO, UN TROFEO ARTESANAL Y UN SELLO DISTINTIVO

Cada premiado recibirá un diploma acreditativo, un trofeo artesanal y un sello distintivo para su utilización en soportes físicos y digitales, además de aparecer en la III Guía de Buenas Prácticas en Turismo Accesible by FITUR 4all.

Los proyectos presentados también podrán optar a formar parte de esta nueva edición de la guía, aunque la participación será voluntaria y no condicionará el resultado de los premios.

El mismo jurado que valore las candidaturas decidirá los proyectos seleccionados para su incorporación atendiendo a su calidad, relevancia e innovación.

La programación de Fitur 4all y la ceremonia de entrega de los premios se desarrollarán durante Fitur 2027, del 20 al 24 de enero, en el Recinto Ferial de Ifema Madrid.