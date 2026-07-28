Fitur Cruises 2027 presentará su sexta edición como un punto de encuentro internacional del turismo de cruceros

Fitur Cruises - IFEMA MADRID

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fitur Cruises, la sección especializada en turismo de cruceros de la Feria Internacional del Turismo organizada por Ifema Madrid en colaboración con Cruceroadicto, centrará su sexta edición como el "mayor" evento internacional de cruceros en español.

Según ha detallado Ifema Madrid en un comunicado, la cita se acogerá del 20 al 24 de enero de 2027 para reunir a navieras, puertos, destinos, agendas de viaje y viajeros en un mismo espacio. De esta manera, se consolida el modelo "único" de Fitur Cruises que fomenta el encuentro profesional, la generación de negocio y la conexión directa con el cliente final.

La próxima programación mantiene y amplía los espacios ya consolidados de la feria, como el Plaza Cruise Market, Cruise Campus, Cruise Scavenger Hunt, los encuentros para viajeros '¡Todos a bordo!' y la ceremonia de los Premios Cruceroadicto.

Asimismo, la feria volverá a combinar la vocación profesional durante sus primeros días con propuestas dirigidas al consumidor hacia el fin de semana.

El programa se completa con conferencias, debates y actividades que pondrán el foco en el crecimiento sostenido de la demanda y de la oferta de cruceros, uno de los fenómenos más relevantes de la industria. Este tema se abordará desde perspectivas complementarias, incluyendo las estrategias de las navieras, las tendencias de los viajeros, el papel de puertos y destinos, la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la gestión de capacidad.

Por otro lado, el debate sobre la evolución de la experiencia crucerística y la creciente polarización de las motivaciones de viaje son otros de los temas que protagonizarán esta edición.

Así, Fitur Cruises 2027 navegará la cuestión sobre si el crucero sigue siendo principalmente una forma de descubrir destinos en tierra o si, por el contrario, el propio barco se ha convertido en el eje central de la experiencia vacacional para más viajeros.

NUEVO PABELLÓN TRAS EL "CRECIMIENTO" REGISTRADO EN ÚLTIMAS EDICIONES

Fitur Cruises 2027, tras el "crecimiento" registrado en las últimas ediciones, estrenará una nueva ubicación en el Pabellón 4 con la mayor superficie expositiva de su historia y con Descubre Puerto Rico como patrocinados global.

"Esta ampliación responde al incremento continuo de empresas y entidades participantes vinculadas al ecosistema crucerístico y permitirá mejorar la integración de las distintas áreas de actividad, facilitando la interacción entre expositores, profesionales y público", han afirmado.

Esta cita coincide con un momento "especialmente positivo" para la industria. El State of the Cruise Industry Report 2025 elaborado por Cruise Lines International Association (CLIA) ha señalado que el sector alcanzó un récord histórico de 37,2 millones de pasajeros a nivel mundial en 2025.

Este informe también refleja un elevado índice de satisfacción y fidelidad, ya que sostiene que casi el 90% de los viajeros afirma que volvería a realizar un crucero en el futuro.

Desde su creación en 2022, Fitur Cruises se presenta como el único espacio en lengua española que reúne bajo un mismo paraguas a las navieras, destinos y puertos, agencias de viaje y viajeros; los cuatro grandes pilares del sector.

Esta propuesta diferencial ha contribuido a posicionar la sección como un foro estratégico para impulsar la comercialización, reforzar el conocimiento del producto crucero y generar nuevas oportunidades de colaboración.