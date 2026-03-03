El Foro de las Ciudades analiza en un nuevo laboratorio el papel de la naturaleza en los espacios urbanos - IFEMA MADRID

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Ifema Madrid ha celebrado un nuevo laboratorio online bajo el título 'Naturaleza urbana: territorios adaptativos y saludables', en el se ha analizado el papel de los ecosistemas en las urbes.

En concreto, en el encuentro han participado seis expertos que han intercambiado ideas y experiencias sobre los principales retos y oportunidades derivadas de los procesos de integración de la naturaleza en las ciudades. Esta medida se ha realizado con el fin de reforzar la resiliencia, mejorar la calidad de vida y promover el bienestar de la población, ha explicado el consorcio en un comunicado.

En esta línea, los participantes han coincidido en que la presencia de ecosistemas en las urbes ha dejado de ser considerada como un elemento meramente decorativo. Así, han detallado que la sociedad es cada vez más consciente de que la infraestructura verde puede mejorar la salud física y mental, reforzar la cohesión social y garantizar servicios ecosistémicos fundamentales, como la regulación térmica, la gestión sostenible del agua o la mejora de la calidad del aire.

Asimismo, los participantes en el laboratorio han hecho hincapié en la importancia de comunicar a la población los beneficios que aporta la renaturalización del espacio urbano. Han subrayado que una información adecuada puede favorecer la implicación ciudadana, reducir resistencias ante determinadas actuaciones, como los cambios y la gestión en el mantenimiento del arbolado, y consolidar una cultura urbana que valore adecuadamente la infraestructura verde.

Del mismo modo, se ha remarcado la necesidad de contar con una dotación presupuestaria que reconozca la complejidad de la infraestructura verde, que exige planificar las inversiones, dotar a los proyectos de recursos estables y trabajar con equipos compuestos por perfiles multidisciplinares. En este contexto, la colaboración público-privada emerge como una de las vías más efectivas para impulsar las actuaciones.

UN CONCEPTO QUE SE HA IDO SUSTITUYENDO

En la primera parte del laboratorio, los participantes han realizado un diagnóstico sobre los retos y las demandas urbanas. Así, se ha puesto de relieve que el concepto de infraestructura verde se ha ido sustituyendo por expresiones como 'espacios verdes' o 'parques y jardines' con el objetivo de subrayar que la naturaleza en la ciudad debe entenderse como una "infraestructura esencial".

En este sentido, la vocal de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), Paula Artime, ha indicado que "a la naturaleza urbana hay que darle el rango de infraestructura verde urbana y ponerla al mismo nivel que al resto de infraestructuras que existen en la ciudad".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Paisajistas (AEP), Iñaki Viñuela, ha reivindicado el valor de su gremio dentro de los equipos que deben acometer esta actuación. También, el representante de la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), Ignacio Sáenz, ha destacado que "vivimos un momento en el que ya existe una demanda real de la ciudadanía, que quiere vivir en entornos urbanos que cuenten con una mayor presencia de la naturaleza", ha remarcado.

LOS ÁRBOLES COMO "PRINCIPAL PALANCA DE TRANSFORMACIÓN"

Por otro lado, el representante de la Asociación Española de Arboricultura (AEA) y responsable de arbolado del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Juan María Odriozola, ha afirmado que "el árbol es la principal palanca de transformación urbana y climática". Sin embargo, ha indicado que todavía existe una falta de conocimiento en planes y proyectos.

En cuanto a la jefa de Renaturalización Urbana del Área de Ciudades de la Fundación Biodiversidad, Nuria Preciado, ha destacado el papel de su organización en la gestión de fondos europeos destinados a proyectos de renaturalización urbana. "Tenemos 73 proyectos en marcha, dotados con 194 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora hemos lanzado otra nueva convocatoria con casi 40 millones de euros de los fondos FEDER", ha explicado Preciado.

Por último, el director del Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador del Jurado del Premio Árbol del Foro de las Ciudades de Madrid, Gabriel Dorado, ha hecho hincapié en la planificación estratégica a "nivel municipal" con el fin de dar a la ciudadanía "todos los servicios ecosistémicos".

CASOS DE ÉXITO

La segunda parte ha estado dedicada a los casos de éxito de las ciudades en proyectos de infraestructuras verdes. En primer lugar, Artime ha puesto en valor el 'Jardín del Recuerdo' de Málaga, una necrópolis renaturalizada que integra espacios ajardinados en el cementerio municipal. Del mismo modo, ha destacado el proyecto 'Del Cloro a la Biodiversidad', desarrollado por el Real Jardín Botánico de Córdoba, que ha permitido naturalizar fuentes y estanques urbanos.

Por otro lado, Viñuela ha señalado a Castellón, cuyo ayuntamiento ha impulsado una estrategia que incluye la creación de oasis climáticos en centros educativos, la renaturalización de láminas de agua, la implantación de cubiertas verdes y la transformación de rotondas y espacios residuales en pequeños nodos de sostenibilidad.

Así, ha hecho hincapié en Rivas Vaciamadrid con su proyecto de transformación de un antiguo olivar residual en un "olivar vivo", mediante la regeneración del suelo, la incorporación de especies arbustivas y la creación de un ecosistema más diverso.

Por su parte, Sáenz ha destacado el futuro Parque Ventas de Madrid como ejemplo de infraestructura verde de conexión. La actuación consistirá en una plataforma ajardinada de cerca de 16.000 metros cuadrados sobre la M-30 que conectará la infraestructura verde de los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

VEGETALIZACIÓN Y DRENAJE

Asimismo, Odriozola ha expuesto el plan de Burdeos que consiste en la plantación de un millón de árboles entre 2020 y 2030, con una inversión de aproximadamente 35 millones de euros. La estrategia incluye la selección de especies adaptadas al cambio climático. También ha explicado la experiencia de Donostia-San Sebastián en la vegetalización de alcorques, que ha pasado de una gestión basada en herbicidas a un modelo de biodiversidad urbana.

Preciado ha señalado ejemplos como Pamplona y Reus en la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) y planes integrados de infraestructura verde y azul. Estas medidas están destinadas a mitigar inundaciones, mejorar la calidad del agua y generar nuevos ecosistemas urbanos.

También ha destacado el caso de Santander en la gestión de especies exóticas invasoras mediante brigadas específicas. Además, ha indicado que Granollers ha sido la primera ciudad en completar un proyecto de renaturalización financiado en el marco de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad y centrado en la recuperación del entorno del río Congost.

Dorado ha incidido en la gestión del suelo urbano como ecosistema vivo y en la necesidad de establecer redes interconectadas de parques, jardines, cubiertas y corredores ecológicos que permitan la movilidad de especies, reduzcan la fragmentación de la infraestructura verde y refuercen la biodiversidad urbana. En este contexto, ha mencionado actuaciones realizadas en Huesca, Barcelona, Soria y Salamanca, entre otras localidades.

Respecto al Foro de las Ciudades de Madrid se celebrará en Ifema Madrid, del 11 al 13 de junio, de forma simultánea con las ferias Tecma, SRR, Sociocare y Global Mobilty Call. La jornada está diseñada para que las administraciones públicas puedan conocer y analizar soluciones innovadoras en movilidad y urbanismo.