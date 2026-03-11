El Foro de las Ciudades llega del 9 al 11 de junio con la regeneración de espacios urbanos, públicos y privados

Archivo - Imagen de recurso de la fachada de Ifema. - IFEMA - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades llega del 9 al 11 de junio a Ifema de Madrid con la regeneración de los espacios urbanos, públicos y privados, como temáticas principales para mejorar "su accesibilidad, eficiencia, flexibilidad en los usos y sociabilidad promoviendo la arquitectura y el urbanismo de calidad".

El Foro ha presentado los conversatorios desde la regeneración urbana integral, un ciclo de webinars que se llevarán a cabo los meses previos a la celebración del Foro en colaboración con el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae), ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Los tres conversatorios, que finalizarán con una sesión presencial en el Foro el 10 de junio, se centrarán en: 'Calidad de la arquitectura' (11 de marzo), 'Salud y equidad' (8 de abril) y 'Sostenibilidad' (6 de mayo), mientras que la sesión presencial en el Foro de junio abordará el debate global de la regeneración urbana con ponentes nacionales e internacionales.

Estos webinars tendrán como referencia el informe 'Ciudad y Territorio en Regeneración', publicado por el Observatorio 2030 en 2024, y presentado en la edición del Foro de ese año.

"El objetivo es generar un diálogo entre expertos de distintas disciplinas y gestores públicos que permita abordar la complejidad urbana desde el compromiso social y la eficiencia técnica", ha explicado la directora del Observatorio 2030 del Cscae, Mari Ángel López Amado, quien ha destacado también que este ciclo reafirma "el compromiso del Cscae" y de su Observatorio 2030 con "una arquitectura de calidad y un urbanismo regenerador de entornos que garanticen el derecho a la vida saludable y sostenible con el territorio".

A la sesión que el Observatorio 2030 el Cscae coorganizará en el Foro de las Ciudades 2026 se suma también la diseñada en colaboración con la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), el proyecto ARCE del Mivau y otras entidades.

Estas dos sesiones se celebran conjuntamente el día 10 de junio de 16 a 19 horas, en el Auditorio 4 Salud y Bienestar del Foro de las Ciudades de Ifema, con la participación de territorios que explican sus casos de éxito, expertos y organizaciones colaboradores.