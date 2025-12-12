El Foro de las Ciudades de Madrid dedica su primer laboratorio a analizar el crecimiento urbano de la región - IFEMA MADRID

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Madrid ha organizado su primer laboratorio online para analizar las implicaciones del crecimiento urbano en ámbitos como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad ambiental, la necesidad de nuevas infraestructuras, la cohesión territorial y la riqueza del tejido social.

Bajo el título 'Visiones y realidades del crecimiento urbano de Madrid', este primer laboratorio de una serie que servirán como anticipo a la próxima edición del Foro de las Ciudades de Madrid, que organiza Ifema Madrid entre el 9 y el 11 de junio, reunió a cinco expertos que intercambiaron ideas sobre el proceso de transformación urbana que está experimentando la Comunidad.

Carlos Martí, director de Contenidos del Foro de las Ciudades de Madrid, fue el encargado de presentar el laboratorio y dar la bienvenida a los participantes en la jornada: Chema Ortega, coordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid; Ramón Cubián, director general de Suelo de la Comunidad de Madrid; Francisco Torres, presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid (FMM); Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de CREA Madrid Nuevo Norte, y Domingo Menéndez, gerente de Valdecarros Madrid.

La dinamización del laboratorio corrió a cargo de Enrique Manzano Martínez, doctor arquitecto-urbanista de la Academia Española de Urbanistas y representante en Madrid de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas (CSCAE), ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante la jornada se puso de manifiesto que el principal problema urbanístico en la región es la demanda de vivienda no satisfecha, reto que va a requerir una acción urbanística "ágil y flexible y libre de cargas burocráticas" susceptibles de ralentizar los nuevos desarrollos, para ofrecer a la población una oferta de hábitat en condiciones asequibles, ha destacado la institución ferial.

Los participantes en el encuentro coincidieron, además, en que, para afrontar con garantías el problema de la vivienda, al igual que el resto de las problemáticas urbanas, resulta fundamental diseñar estrategias coordinadas entre los diferentes niveles administrativos, especialmente entre la Comunidad y los ayuntamientos madrileños. Dicha estrategia debe ser complementada con la creación de "fórmulas dinámicas y efectivas de colaboración público-privada".

Durante el laboratorio también se puso el foco en los nuevos perfiles del urbanismo en este siglo XXI, que exigen ampliar el marco para abordar la relación entre la ciudad y el territorio sobre el que ésta se asienta. Dicha dimensión plantea nuevos retos que tienen que ver con la regeneración y renaturalización del entorno, así como con la modernización de la gestión para avanzar hacia modelos más circulares y apoyados en la digitalización y las nuevas tecnologías.

NUEVA ESTRATEGIA URBANA

En su intervención, Chema Ortega, coordinador General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, apremió a las ciudades a abordar no solo los retos pendientes, sino también los nuevos retos que surgirán inevitablemente en el futuro, y que deben aprender a identificar.

Entre ellos, subrayó la necesidad de dar un mayor impulso a los proyectos de regeneración urbana. "El problema que tenemos en este sentido es que no se definió adecuadamente una economía de la regeneración urbana capaz de sustentar los procesos que vayan más allá de operaciones limitadas", indicó Ortega, que abogó por incentivar "ámbitos de participación público-privada, en el marco de una economía solvente".

Por su lado, Ramón Cubián, director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, resaltó la importancia de contar con una estrategia regional en la que estén integradas la Comunidad, el Ayuntamiento de la capital y su área metropolitana. Así, puso como ejemplo la futura Ley LIDER (siglas de la Ley de Impulso al Desarrollo Equilibrado de la Región).

Se trata de la nueva Ley del Suelo regional que parte de la base de dicha colaboración entre ambas administraciones. "Es una simbiosis perfecta para que la Ley pueda tener éxito y para que el Ayuntamiento de Madrid, que es el corazón de la región, tenga también acierto en su planeamiento estratégico", aseguró Cubián.

Francisco Torres, presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), centró su intervención en el problema de la vivienda. "Los jóvenes quieren vivir en los municipios madrileños, pero hay un problema de precio y de oferta. Es verdad que hay desarrollos importantes en marcha, pero las 9.000 viviendas que se están construyendo por año son insuficientes. Necesitamos del orden de 40.000 a 50.000 viviendas anuales", detalló Torres, que considera imprescindible la "agilización y flexibilización de los trámites urbanísticos" para avanzar en este objetivo.

Para Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de CREA Madrid Nuevo Norte, una de las claves para abordar la regeneración urbana es la búsqueda de la participación y el consenso con los grupos y agentes afectados por la acción urbanística.

Así, apuntó que Madrid Nuevo Norte es ejemplo de ello. "Este proyecto fue aprobado en los tres niveles de la administración por unanimidad". Hernández también dejó una reflexión sobre el nuevo urbanismo: "el urbanismo del siglo XXI ya no lo hacemos únicamente los arquitectos, urbanistas, ingenieros y abogados. Es una tarea colectiva", defendió.

También en materia de vivienda, Domingo Menéndez, gerente de Valdecarros Madrid, advirtió que la región se encuentra en un auténtico "estado de emergencia". Recordó que en el desarrollo urbanístico de Valdecarros "se van a construir más de 51.000 viviendas y, de ellas, el 55% van a ser protegidas". "Una de cada tres viviendas que se van a construir durante los próximos diez años en la Comunidad de Madrid estará en Valdecarros", remarcó.

Durante su intervención, elogió las "medidas innovadoras y arriesgadas" que están adoptando la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en cuestiones como el apoyo a la gestión y las modificaciones normativas y que están logrando "un impacto real".

El Foro de las Ciudades de Madrid volverá a coincidir con la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (TECMA); la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR), y, por primera vez, con la nueva feria Sociocare.