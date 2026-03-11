Foro de las Ciudades pone en marcha con el Observatorio 2030 del CSCAE un ciclo sobre regeneración urbana

Foro de las Ciudades - IFEMA MADRID

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Ifema Madrid, en colaboración con el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), ha puesto en marcha un ciclo de webinars online regeneración urbana que finalizará con una sesión presencial el miércoles 10 de junio.

La sesión del Observatorio 2030 del CSCAE en el Foro de las Ciudades 2026 y los tres webinars previos, bautizados como 'Conversatorios desde la Regeneración Urbana Integral', tendrán como referencia el informe 'Ciudad y Territorio en regeneración', publicado por el Observatorio 2030 en 2024 y presentado en la edición del Foro de aquel año, ha explicado Ifema Madrid en un comunicado.

Los tres conversatorios se centran en la 'Calidad de la arquitectura' (este mismo miércoles), 'Salud y equidad' (8 de abril) y 'Sostenibilidad' (6 de mayo), mientras que la sesión presencial en el Foro de junio abordará el debate global de la regeneración urbana con ponentes nacionales e internacionales.

"El objetivo es generar un diálogo entre expertos de distintas disciplinas y gestores públicos que permita abordar la complejidad urbana desde el compromiso social y la eficiencia técnica", ha explicado la directora del Observatorio 2030 del CSCAE, Mari Ángel López Amado.

Según ha apuntado, este ciclo "reafirma el compromiso del CSCAE y de su Observatorio 2030 con una arquitectura de calidad y un urbanismo regenerador de entornos que garanticen el derecho a la vida saludable y sostenible con el territorio".

La regeneración de los espacios urbanos, públicos y privados, para mejorar su accesibilidad, eficiencia, flexibilidad en los usos y sociabilidad promoviendo la arquitectura y el urbanismo de calidad es una de las temáticas principales en la edición 2026 del Foro de las Ciudades de Madrid.

A la sesión que el Observatorio 2030 el CSCAE coorganizará en el Foro de las Ciudades 2026 se suma también la diseñada en colaboración con la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), el proyecto ARCE del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y otras entidades.

Estas dos sesiones se celebran conjuntamente el día 10 de junio de 16.00 a 19.00 horas en el Auditorio 4 'Salud y Bienestar', con la participación de territorios explicando sus casos de éxito, expertos y organizaciones colaboradores.