El Foro PMG acoge una agenda de conferencias que reunirá a expertos del sector publicitario a Través del Objeto

PMG Promogift. - IFEMA MADRID

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Foro PMG ofrecerá una serie de conferencias que reunirán a expertos del sector de la Publicidad a Través del Objeto (PTO), del 12 al 14 de enero en Ifema Madrid.

Por segundo año consecutivo, el Salón Internacional del Regalo Promocional (PMG Promogift) se celebrará del 12 al 14 de enero en el Auditorio del Pabellón 12 de Ifema Madrid. Allí, se llevarán a cabo conferencias dirigidas al sector del PTO para analizar la situación de la industria, ha explicado el consorcio en un comunicado.

Asimismo, la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales (AIMFAP) y la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales (FYVAR) han vuelto a colaborar en la programación de la agenda de conferencias.

En el Foro PMG se abordarán cuestiones de "actualidad" e "interés" para los profesionales de este segmento económico, como la inteligencia artificial en la PTO y el futuro de la impresión, así como las nuevas oportunidades de negocio que representan las licitaciones. Ambas conferencias se celebrarán el lunes, en sesiones de mañana y tarde.

También tendrá lugar la sesión '¿Nueva era para el sector de la PTO?' y otra en la que se analizarán los retos emergentes del e-commerce y la venta online. Las dos ponencias serán el martes, por la mañana y por la tarde, respectivamente.

El programa concluirá el miércoles por la mañana con dos intervenciones, 'La venta a través del Objeto en Europa y el caso práctico de Francia' y una charla de FYVAR sobre la Planificación de Recursos Empresariales (ERP). De esta forma, el ciclo de actividades busca ofrecer un espacio de análisis y debate que complemente la actividad comercial del certamen.

ENTREGA DE PREMIOS DE AIMFAP

Por su parte, AIMFAP aprovechará su presencia en PMG Promogift para celebrar el acto de entrega de sus Premios a la Excelencia Empresarial y el Premio de Innovación, Desarrollo y Estrategia (IDE), que serán el lunes a las 18 horas.

Además, PMG Promogift coincidirá con C!PRINT Madrid durante dos días y en espacios diferenciados. El salón de referencia para profesionales interesados en las últimas innovaciones en impresión, comunicación visual y personalización, C!PRINT, se celebrará del 13 al 15 de enero en el Pabellón 14 de Ifema Madrid.