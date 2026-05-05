Fruit Attraction 2026 registra una ocupación superior al 90% a cinco meses de su celebración

Presentación de la 18ª edición de Fruit Attraction, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction 2026, encuentro de referencia del sector hortofructícola, ya ha registrado una ocupación superior al 90% a cinco meses de su celebración, del 6 al 8 de octubre.

Organizada por Ifema Madrid y Fepex, la superficie neta de exposición adjudicada hasta la fecha alcanza los 72.000 metros cuadrados, a tan solo 2.000 metros cuadrados de la ocupación total de la pasada edición.

Además, según ha informado Ifema en un comunicado está confirmada la presencia de empresas de 63 países. Estos datos han sido confirmados este martes por su directora, María José Sánchez, en la presentación de la 18ª edición, en la que también han intervenido el presidente y director de Fepex, Cecilio Peregrín e Ignacio Antequera, respectivamente y la directora de la Industria Alimentaria de Icex, María Naranjo.

Las previsiones para la próxima edición son muy optimistas con unas cifras de participación superiores a 2.500 empresas, 80.000 metros cuadrados de oferta hortofrutícola y una asistencia de más de 121.000 profesionales de 150 países.

La feria ocupará 10 pabellones del recinto --162.000 metros cuadrados brutos de ocupación, y mantendrá la distribución y sectorización del año anterior para facilitar la visita a los profesionales del sector.

Los pabellones impares --3, 5, 7 y 9--, acogerán la oferta nacional, así como Innova&Tech. Los pares --4, 6, 8, 10, 12 y 14--, reunirán la oferta internacional con Europa, América, África, Asia y otras empresas de fuera de las fronteras, además del área de Fresh Food Logistics, que volverá a ubicarse en el 4.

Además, para completar la oferta expositiva, la mayoría de los pabellones contará con el área de Industria Auxiliar, asegurando la representación de toda la cadena de valor del sector en Fruit Attraction.

LA PATATA, PRODUCTO ESTRELLA

Por otro lado, la patata será el producto estrella este año al considerarse "un sector estratégico" por su contribución a la seguridad alimentaria y al mantenimiento de una dieta saludable.

La feria vuelve a impulsar Organic Tour, una ruta especialmente señalizada dentro de la feria que dará mayor visibilidad a las empresas con productos con certificación ecológica.

Fruit Attraction ofrecerá una plataforma de impulso y expansión internacional con el Programa de Compradores Internacionales que, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Icex y Fepex, invitará a la feria a 700 grandes compradores, jefes de compra retail, importadores y mayoristas de más de 50 países. En este marco destaca también el programa Países Importadores Invitados, que este año contará con China y Emiratos Árabes Unidos como protagonistas.

Por tercera vez, Fruit Attraction otorgará los Premios al Mejor Stand, patrocinados por WAH, un galardón que reconocerá aquellos espacios expositivos que destaquen en la feria por "su creatividad, diseño y compromiso con la sostenibilidad" en sus cuatro categorías: Stand Más Original; Stand con Mejor Diseño; Stand Más Sostenible y Stand Favorito del Público.

De nuevo, la feria ha puesto en marcha los Innovation Hubs Awards, que premiarán el mejor proyecto, producto o servicio para el sector, valorando los criterios de innovación, sostenibilidad, tecnología aplicada y conocimiento. Como en otras ocasiones, todas las candidaturas presentadas se expondrán en el área Innovation Hub durante los tres días de celebración de la feria.

También volverá a convertirse en centro de conocimiento en los diferentes foros, que acogerán un programa de jornadas técnicas conformado por unas sesiones caracterizadas por la gran diversidad de contenidos, así como por el alto nivel de los participantes y ponentes. Entre otros, acogerá el congreso del Aguacate o Biofruit Congress entre otros. La feria tendrá un horario de 9.30 a 19 horas y hasta las 16 horas el último día.