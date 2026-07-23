Fruit Attraction vuelve este octubre con una participación prevista de más de 2.500 empresas

La 18ª edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, reunirá a 2.500 empresas, 162.000 metros cuadrados de ocupación y más de 121.000 profesionales de 150 países - IFEMA MADRID

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 18ª edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, volverá entre los días 6 y 8 de octubre con una ocupación superior a la anterior, unos 2.000 metros cuadrados de extensión superior a la convocatoria de 2025, y la participación prevista de 2.500 empresas.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, cuentan con 162.000 metros cuadrados de ocupación y más de 121.000 profesionales de 150 países. España llega a esta cita como líder del mercado hortofrutícula y con representación de todas las comunidades autónomas. Asimismo, la presencia internacional también se refuerza con la incorporación de nuevos países participantes como Armenia, Australia, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Japón, Malasia, República Checa, Suecia, Túnez y las Islas Vírgenes Británicas.

Además de su oferta expositiva, Fruit Attraction volverá a apostar por la innovación y el conocimiento como los pilares clave en su propuesta de valor. En este sentido, la convocatoria de los Innovation Hub Awards, los premios que reconocen las soluciones más "innovadoras y sostenibles" del sector, ya está abierta. Las empresas expositoras y coexpositoras podrán presentar sus mejores proyectos, productos o servicios hasta el 2 de septiembre.

Igualmente, el plazo de inscripción la nueva edición de los Premios al Mejor Stand también está abierto. Esta iniciativa patrocinada por WAH reconoce la creatividad, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad de las empresas expositoras. Las candidaturas tienen un plazo límite para el mismo día y está dirigida a todas las compañías que participen en la próxima edición con un stand de diseño libre.

Por su parte, la Factoría Chef vuelve a consolidarse como el espacio culinario "más dinámico de esta feria" y está diseñado para que las empresas del área Fresh Produce muestren las cualidades gastronómicas de sus productos mediante 'showcookings' cuyo su plazo de inscripción finaliza el 27 de septiembre.

LA PATATA COMO EL PRODUCTO ESTRELLA DE ESTA EDICIÓN

En esta 18ª edición de la feria, la patata ha sido nombrada como el producto estrella del año con un sector estratégico por su contribución a la seguridad alimentaria y al mantenimiento de una dieta saludable.

Asimismo, el 5 de octubre se celebrará el I Simposio Internacional de Patata. La cita organizada por Fepex tiene como objetivo la revitalización del sector en un contexto de reducción de superficie y producción en la Unión Europea, y resaltar la patata como un cultivo estratégico y un producto esencial para la seguridad alimentaria. También fomentará la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los distintos agentes.

Adicionalmente, esta edición de Fruit Attraction volverá a impulsar el Organic Tour, una ruta especialmente señalizada dentro de la feria que dará mayor visibilidad a las empresas con productos con certificación ecológica.

La feria también ofrecerá una plataforma de impulso y expansión internacional con el Programa de Compradores Internacionales que, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y Fepex, invitará a la feria a 700 grandes compradores, jefes de compra retail, importadores y mayoristas de más de 50 países.

En este marco destaca el programa Países Importadores Invitados, que este año contará con China y Emiratos Árabes Unidos como protagonistas.

Fruit Attraction contará con un horario que se extenderá desde las 9.30 a las 19 horas, mientras que el último día permanecerá abierto únicamente hasta las 16 horas. La agenda, que incluye el congreso del aguacate y el Biofruit Congress, se puede consultar en https://www.ifema.es/fruit-attraction/horario-actividades.