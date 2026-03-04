El futuro, el IVA cultural, la IA y la ausencia de la galería Helga de Alvear marcan la 45ª edición de ARCOmadrid

Presentación de Arcomadrid 2026 - Europa Press

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid arranca este miércoles en Ifema Madrid en una edición en la que tanto galerías como artistas reivindicarán una reducción del IVA cultural --como ya sucedió el año pasado--, en la que el futuro y la IA volverán a ser protagonistas, al igual que la ausencia por primera vez de la galería Helga de Alvear, presente en la feria desde su primera edición.

En esta 45ª edición, habrá un total de 211 galerías de 30 países -tres menos que el año anterior y seis países menos-, de las que 175 galerías formarán parte del Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: 'ARCO2045: el futuro, por ahora', con 17 galerías; Opening. Nuevas Galerías, con 19, y Perfiles. Arte latinoamericano, con 12 galerías.

Aunque la sección central es 'ARCO 2045: el futuro, por ahora', que se articulará en dos espacios -normalmente el tema central ocupa un solo espacio expositivo-- dentro de la feria comisariados por José Luis Blondet y Magali Arriola, el tema que estará presente durante los cuatro días de feria es la reducción del IVA cultural.

Esta reivindicación se suma al apagón de diez minutos que protagonizaron las galerías españolas en 2025 y que la propia directora de ARCOmadrid, Maribel López, volvió a asumir en una reciente entrevista con Europa Press, en la que reclamó una ley que reduzca el IVA cultural para situar a las galerías españolas en condiciones "igualadas" a las de países "colegas" como Francia, Portugal o Alemania, donde el IVA se mueve entre el 5% y el 8%.

"En el corto plazo es necesario porque afecta a la competitividad de las galerías españolas, que van a llegar a ARCO donde el 64% son internacionales; en el medio plazo para dar visibilidad a los artistas españoles; y en el largo plazo porque es muy importante cómo entendemos cómo sociedad el arte contemporáneo", detallaba.

FUTURO E IA

En esta 45ª edición sobrevuela también el debate sobre la Inteligencia Artificial, una herramienta sobre la que Maribel López defiende que la feria no debe ser quien marque límites a su uso creativo por parte de los artistas.

"Ninguna de las 211 galerías que participan en ARCO trabaja con artistas no humanos. Pasó cuando apareció el videoarte en los sesenta. Seguramente nos planteamos que la cámara lo va a hacer todo, pero sin un artista detrás no hay una obra, hay una grabación. Sin un artista detrás, la inteligencia artificial no es más que un gadget, una tecnología", puntualizó López.

Otro de los ejes de esta edición será la representación femenina, que se sitúa en torno al 40%, según los datos de la feria. López ha señalado que en los proyectos de artista --espacios que la feria destina a propuestas de mayor riesgo-- la proporción mejora: de 38 proyectos, 20 corresponden a mujeres. "Ya estamos por encima en esa pequeña parcelita, que creo que es sintomática también", ha apuntado.

Así, la representación femenina estará presente en la sección Proyectos de Artista, presentados por 41 galerías que portarán el trabajo de 20 mujeres. Entre ellas estarán Lucia C. Pino, Maia Magdalena Campos, Aurèlia Muñoz, Diana Policarpo o Amparo de la Sota. En esta faceta es en la que, a juicio de Maribel López, se puede "mejorar" porque en la curatoría o en la dirección de instituciones "hay grandes comisarias españolas que son mujeres".

Respecto a la presencia latinoamericana en la feria, en esta edición suponen el 30% de las galerías internacionales. López ha contextualizado este dato en un proceso que arrancó de forma sistemática en 2011, con una sección dedicada "o bien a un país o bien al arte latinoamericano", y que ha posibilitado "una investigación muy real basada en los contenidos que se producen desde el continente, desde las diferentes escenas".

GRANDES AUSENCIAS Una de las grandes ausencias será la de la galería Helga de Alvear, una de las fundadoras de ARCO en 1982. La mítica galerista falleció el 3 de febrero de 2025 en Madrid a los 88 años, tras lograr numerosos reconocimientos, entre los cuales destacan la Medalla de Extremadura en 2007, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura en 2008, la Cruz de la Orden del Mérito Civil de la República Federal Alemana (2004), la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid en 2020 o la Medalla al Mérito Cultural de la República Portuguesa de (2024), entre otros.

La sede de la galería en Madrid anunció en los primeros días de 2026 su cierre temporalmente "por inventario hasta próximo aviso", tal y como reza el mensaje que salta en su página web. Tras este cierre, habrá un recuerdo para ella ya que uno de los premios de coleccionismo lleva su nombre.

Este cierre se une al de la galería Juana de Aizpuru en 2023 o la ausencia de Marian Goodman, fallecida el pasado 22 de enero, o Magda Belloti, fallecida el 12 de febrero.

Respecto al relevo generacional en el galerismo, Maribel López ha apuntado que hay galerías con trayectorias de quince o treinta años que "están perfectamente preparadas" y que participan en las principales ferias internacionales. "Yo creo que hay un relevo. Como feria, estoy muy tranquila de la salud de la escena artística y galerística de España", subraya.

BOSQUES QUEMADOS EN OURENSE

Uno de los espacios más importantes para ARCOmadrid es el Guest Lounge, donde en cada edición un equipo presenta un proyecto responsable para este espacio que sirve para descansar mental, visual y socialmente.

Esta ocasión el proyecto ganador se llama '350.000 hectáreas', una cifra que recuerda la extensión de los bosques quemados este verano en Ourense. La madera quemada se va a utilizar para la construcción de diferentes elementos de la sala y para los techos mediante lámparas de esta madera. La sala tratará de transformar el dolor y preocupación.

Entre las novedades de esta edición está la iniciativa que surge de una asociación de coleccionistas llamada Catapulta, con la que se ha conseguido una relación con la National Gallery de Canadá, que adquirirá obra de artistas españoles en la feria.