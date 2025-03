La galerías españolas se apagan en ARCO contra el 21% de IVA cultural: "Estamos en desventaja con países vecinos"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 71 galerías españolas presentes en ARCO han apagado este miércoles sus luces durante diez minutos en señal de protesta por el 21 por ciento de IVA en las compras de arte contemporáneo y piden que ese impuesto se reduzca mínimo al 10 por ciento, como ha concretado el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo a Europa Press.

"Con este apagón queremos visibilizar la discriminación que sufrimos al no poder aplicar un IVA reducido, como sí pueden hacer sin embargo el resto de los distribuidores profesionales de otros ámbitos de la cultura y las galerías de numerosos países europeos, presentes estos días en ARCO y en todas aquellas ferias internacionales que tienen lugar esta semana en Madrid", asegura la entidad.

A las 12.30 horas, un mensaje por megafonía ha repetido en tres ocasiones que era la hora prevista para empezar la acción. "Son las 12.30", se ha escuchado. El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo apunta que reducir el IVA cultural es un paso "imprescindible" para reforzar la presencia internacional de los artistas, aumentar la competitividad de las galerías y democratizar el acceso a la creación contemporánea.

Desde la entidad reconocen a Europa Press que el objetivo es lograr al menos rebajar al 10 por ciento de IVA cultural, para igualarse al cine, a la música o al teatro.

"NOS QUEDAREMOS SIEMPRE REZAGADOS"

La iniciativa pretende mostrar que, mientras las galerías españolas tienen sus luces apagadas, el resto de espacios internacionales continúan iluminadas y "llenas de actividad", tal y como han comentado los responsables de varias galerías españolas. Entre las galerías que han apagado sus luces está la de Leandro Navarro, que alberga una pintura de Joan Miró que alcanza los 1,6 millones de euros.

Su director Iñigo Navarro ha asegurado que en los países vecinos, como Francia o Alemania, el IVA se sitúa por debajo del 7 por ciento. "Estamos en desventaja con los países vecinos. Estamos claramente en fuera de juego. Aquí vienen muchas galerías europeas con artistas españoles y sus cuadros tienen un impuesto mucho menor que el nuestro, lo que nos dificulta sacar adelante proyectos", ha lamentado.

Navarro ha señalado que para la gente es muy fácil irse a Francia o a Alemania a comprar arte y eso perjudica a los artistas españoles porque "tienen menos visibilidad". "Si lo que queremos es un mercado igualitario o nos atienden o quedaremos siempre rezagados --advierte--. Esperamos que haya sensibilidad hacia lo nuestro, que a veces cuesta mucho verlo, pero al final el mundo del arte es la cultura y voz de un país. No nos pueden estar relegando continuamente".

MARÍA JESÚS MONTERO, LA "ENEMIGA" DE TODOS

Otra de las galerías que participa en ARCO 2025 es Freijo Gallery, que contiene la obra '7.291', en alusión a la plataforma de familiares de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. La directora de esta galería, Angustias Freijo, ha asegurado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la "enemiga" de todos. "Es la enemiga del ministro de Cultura, de los museos, de los coleccionistas y desde luego de los artistas", ha remarcado.

La acción, como ha comentado Freijo, abarca a todo el sector del arte contemporáneo, al que ha elogiado porque "es cada vez un tejido más serio". "Luchamos todos mucho por el sector --ha recalcado--. Ya no podemos más con este tema. Los franceses tienen un IVA del 5,5 por ciento y Alemania del 7 por ciento. Es algo inaudito".

A su vez, ha agradecido a la directora de ARCO, Maribel López, que permita que esta acción se lleve adelante. "Nos comprende muy bien y nos apoya. Sin ella no podríamos hacer el apagón", ha destacado.

Por último, Guillermo de Osma, director de la galería homónima, ha reclamado una administración "mucho más sensible" a la situación que viven los artistas y la industria en general.

"Ver a artistas españoles fuera de nuestra frontera no es nada fácil hoy en día. Y eso, obviamente, tiene que ver con la agilidad del mercado y del coleccionismo", ha indicado a los medios de comunicación.

URTASUN APOYA LA MEDIDA PERO APUNTA A HACIENDA

Por su parte, fuentes de Cultura aseguran a Europa Press que el departamento mantiene la misma posición que expresó el ministro Ernest Urtasun hace un año, cuando señaló que la medida era "extremadamente positiva" y se posicionó a favor del sector, y añaden que es un asunto que "depende del ministerio de Hacienda".

"En estos momentos, no tenemos para la compra de arte contemporáneo un IVA reducido como tienen otros países de la Unión Europea. Y les he traslado que soy sensible a esta reivindicación y el compromiso de este ministerio para ver con Hacienda cómo podemos avanzar en esa dirección", explicó hace un año Urtasun en declaraciones a los periodistas en la sede de su departamento después de reunirse con el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.