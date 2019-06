Gamergy cierra sus puertas con más de 61.000 asistentes, récord absoluto en sus diez ediciones

Publicado 24/06/2019 13:43:46 CET

La jornada del domingo tuvo como protagonistas a la Superliga Orange de Clash Royale y a la de League of Legends

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Gamergy, el evento organizado el fin de semana pasado por Ifema y LVP (Grupo Mediapro) en la Feria de Madrid, cerró su décima edición con un nuevo récord de público: más de 61.000 asistentes pasaron por el recinto ferial de Madrid entre el viernes y el domingo para disfrutar de tres días dedicados íntegramente a las competiciones de videojuegos.

Los datos de asistencia de esta edición son los más altos de la historia de Gamergy, el evento de referencia para la comunidad 'gamer' desde junio de 2014. De hecho, suponen un crecimiento superior al 20 por ciento respecto a la anterior convocatoria, que ya marcó un techo histórico con sus más de 50.000 asistentes, ha informado la organización.

"Gamergy es ya uno de los mayores eventos de e-sports del mundo. Pero el mérito no es solo nuestro y de Ifema, es también de aquellos publishers de videojuegos que han sabido leer correctamente hacia dónde se dirige esta nueva cultura, de los equipos españoles que lo han convertido en el referente de competición presencial y sobre todo de los miles de visitantes que lo han elevado al status de fiesta imprescindible del gaming patrio", ha explicado Sergi Mesonero, Responsable de Relaciones Institucionales y cofundador de LVP.

El Stars Battle Royale con Rubius, LOLiTO y compañía; las finales de la Superliga Orange de CS:GO y de Clash Royale; la jornada de la Superliga Orange de League of Legends; el torneo internacional Gamergy Masters de Brawl Stars; la Supercopa de Hierros, también de League of Legends; o la multitud de torneos de GGSeries y Orange Cups han completado, entre otras muchas cosas, "el mejor catálogo de contenidos de la historia de Gamergy".

TEAM QUESO, POR FIN CAMPEÓN DE LA SUPERLIGA

La jornada del domingo se cerró con un nuevo campeón de la Superliga Orange de Clash Royale. Team Queso venció (3-1) en una apasionante final a Arctic Gaming y asaltó el trono nacional del famoso juego de móviles de Supercell. Las gradas del estadio Orange Arena de Gamergy, con capacidad para más de 800 espectadores, estuvieron llenas durante la fase final, que a través del tercer canal de Twitch de LVP superó los 70.000 espectadores.

Sobre la Arena, Arctic Gaming dio la sorpresa en la primera semifinal al superar (3-1) al campeón de la temporada regular, el conjunto barcelonés de S2V, en un partido en el que destacó David 'Peke' López-Bre.

En una segunda semifinal de auténtico infarto, Team Queso pudo con un batallador x6tence (3-2), que no dobló la rodilla hasta el último enfrentamiento del último set. En el partido por el título y liderados por el jovencísimo Rubén García González, Team Queso fue superior a su rival y levantó por primera vez en su historia la Superliga Orange de Clash Royale. A la tercera fue la vencida para los quesos.

LEAGUE OF LEGENDS

En la décima edición de Gamergy no podía faltar la ración del mejor League of Legends. La Superliga Orange, la competición nacional oficial de Riot Games, vivió su particular sexta jornada en un Orange Stadium que, de nuevo, llenó sus casi 2.000 localidades durante la mayor parte del día.

El enfrentamiento más destacado de la jornada tuvo como protagonistas a MAD Lions E.C. y Vodafone Giants, primer y segundo clasificados de la competición. Los gigantes se mostraron intratables sobre la Grieta del Invocador y pasaron por encima de los leones, a los que también adelantan en la clasificación.

Ahora son líderes de una Superliga Orange para la que han presentado de nuevo su candidatura al título. En el resto de partidos de la jornada, eMonkeyz ganó a Telepizza Team Queso, Penguins superó a x6tence, Origen BCN pudo con S2V y Movistar Riders venció a G2 Heretics en uno de los mejores partidos de la jornada.

VIERNES Y SÁBADO

Gamergy arrancó el viernes con el Stars Battle Royale, la segunda edición del torneo de Fortnite protagonizado por los 100 'youtubers' más importantes del mundo en lengua hispana, entre ellos Rubius o LOLiTO FDEZ.

La retransmisión superó los 11 millones de reproducciones entre las distintas señales de los creadores de contenido, que disfrutaron de una divertida jornada en un Orange Stadium que había vendido sus 2.000 localidades.

El sábado, la feria hizo historia al colgar por primera vez en sus diez ediciones el cartel de 'no hay entradas'. Los asistentes pudieron seguir en directo la Supercopa de Hierros, el torneo de League of Legends narrado por Ibai Llanos y en el que participaron algunos de los peores jugadores de España. Por la tarde, Movistar Riders se coronó campeón de la Superliga Orange de CS:GO, en una fase final que siguieron más de 120.000 espectadores.