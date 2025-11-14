Genera y Matelec acogen un centenar de sesiones y actividades de impulsar la electrificación y descarbonización

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid organiza del 18 al 20 de noviembre la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, un encuentro profesional que integra las ferias Genera y Matelec y que en esta ocasión acogerá un centenar de sesiones y actividades para impulsar la transición energética y la transformación del modelo industrial.

De esta forma, los participantes podrán encontrar espacios dedicados a la política energética y regulatoria, el despliegue de renovables y autoconsumo, electrificación de la demanda, infraestructura eléctrica, almacenamiento, hidrógeno renovable, digitalización, eficiencia energética, gases renovables y nuevos modelos de financiación.

Así, más de un centenar de sesiones y actividades configurarán un programa "de alto valor estratégico y técnico" orientado a empresas, administraciones públicas, asociaciones, instaladores, operadores de red, distribuidores y agentes tecnológico, ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

El núcleo central de reflexión estratégica de la Semana Internacional será el Global Forum, patrocinado por SIMON y con la participación destacada del IDAE y el MITECO. Durante los tres días del evento, este espacio acogerá mesas redondas y conferencias sobre los pilares de la transición energética: redes eléctricas inteligentes, movilidad sostenible, electrificación rural e industrial, seguridad eléctrica y materiales sostenibles.

Entre los contenidos más relevantes destacan las sesiones del IDAE, las reflexiones sobre "Qué red eléctrica necesitamos", el debate sobre electrificación de zonas rurales de CIDE Asociación, o el bloque sobre flexibilidad, descarbonización de la vivienda y seguridad del material eléctrico, a cargo de AFME.

También un recorrido por las energías renovables, con la participación de APPA Renovables, AEDIVE, SOLARTYS, AEPIBAL o FEVYMAR, abordando desde el autoconsumo y el almacenamiento hasta los gases renovables o la biomasa. El foro cerrará con la sesión patrocinada por SIMON, centrada en la flexibilidad como eje motor de la electrificación y la descarbonización.

El Mundo del Instalador, organizado por FENIE, volverá a ser uno de los espacios más dinámicos de Matelec, con un programa que combina talleres, debates técnicos y actividades participativas. Durante tres días, instaladores, distribuidores y fabricantes podrán actualizar conocimientos en materia de autoconsumo colectivo, eficiencia energética, digitalización, nuevas soluciones de suministro y servicios, y participar en los tradicionales sorteos y cócteles de networking.

Por su lado, el Foro Genera Solar del Pabellón 8 reunirá a los principales expertos en energía solar fotovoltaica bajo la coordinación de UNEF para analizar el presente y futuro del autoconsumo, la integración con almacenamiento, la digitalización y la electrificación de la demanda.

El programa abordará temas clave como la seguridad en instalaciones, los retos del PNIEC, la electrificación de la demanda residencial e industrial, y la diversidad y empleo en el sector fotovoltaico, con la presentación del informe "Mujeres en la Transición Ecológica 2025".

Además, el espacio CCNorte concentrará las principales jornadas técnicas de Genera, dedicadas a las nuevas tecnologías energéticas, la descarbonización industrial y la investigación aplicada.

Entre las sesiones destacan Mission Innovation, los debates sobre energía termosolar, cogeneración, hidrógeno y almacenamiento energético, y los encuentros sobre flexibilidad de la demanda, regulación de redes de calor y frío y financiación de la eficiencia energética.

El Foro CAE's, organizado por ANESE y A3E, pondrá el foco en los Certificados de Ahorro Energético (CAE) como herramienta clave para acelerar la eficiencia y la descarbonización. Durante las tres jornadas se desarrollarán mesas redondas sobre mercados de descarbonización, financiación, digitalización y buenas prácticas, así como casos de éxito en los sectores industrial, terciario, residencial y público.

En el Foro KNX: la automatización y la digitalización en edificios inteligentes, marcas líderes como Zennio, ONNA, MBS, JUNG y KNX Simulator ofrecerán presentaciones técnicas y demostraciones en directo.

El programa incluirá la final del concurso Michael Sartor, que premia la excelencia en la formación KNX en centros educativos, y la ceremonia de entrega de premios KNX España 2025, seguida de un encuentro de networking para los asistentes.

Según ha destacado Ifema Madrid, con este programa, Genera y Matelec "refuerzan su posición como los principales espacios de encuentro profesional, ofreciendo una visión integral de la transición hacia una economía baja en carbono".

Además, se celebrará en coincidencia con el Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración (C&R), generando un ecosistema energético clave.