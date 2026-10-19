Genera y Matelec refuerzan su liderazgo en el sector energético con el respaldo de instituciones y asociaciones

Archivo - La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización en Ifema Madrid - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Genera y Matelec, las ferias que conforman la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, continúan consolidándose como los grandes puntos de encuentro para los sectores de la energía, las energías renovables, la eficiencia energética, la electrificación y la industria eléctrica gracias al respaldo de un amplio ecosistema de asociaciones profesionales, instituciones públicas, centros tecnológicos y medios de comunicación especializados.

Según ha informado Ifema Madrid, el respaldo institucional tendrá un papel protagonista con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, reforzando el carácter estratégico de unos sectores fundamentales para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y competitivo.

Igualmente, esta convocatoria cuenta con el apoyo de las principales organizaciones representativas del sector energético y eléctrico, entre las que se encuentran Aedive, AFME, Anese, APPA Renovables, Apiem, Unef, Adime, Fenie, así como A3E, AEE Spain Chapter, AEEólica, AEH2, Aelec, AEPiBAL, AMI, ASIT, Anfalum, Asealen, Aseme, Secartys, Sercobe, Secartys/Solartys, KNX España y Cogen, entre otras entidades que desempeñan un papel clave en la transformación energética y tecnológica.

Junto a ellas, participarán destacados organismos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico como Cener, Ciemat, Imdea, Entra, ICOG, Sercobe, Adhac, Anpier, ATEG y Atecyr, contribuyendo a enriquecer el programa de actividades y contenidos especializados que se desarrollará en el marco de los dos salones.

UNA AMPLIA RED DE MEDIOS ESPECIALIZADOS

La difusión de Genera y Matelec estará respaldada asimismo por una extensa red de medios de comunicación especializados que contribuirán a amplificar el alcance de las novedades, soluciones y tendencias que se presentarán durante la celebración de ambos eventos.

Entre los mediapartners nacionales figuran cabeceras de referencia como Alimarket, Asinec, Calor y Frío, Casadomo.com, Cuadernos de Material Eléctrico, E-Ficiencia, El Instalador, ElectroEficiencia, Electronoticias, Energética 21, Energías Renovables, EnergyNews, FuturEnergy, Interempresas Material Eléctrico, Irehabitae, O electricista, Proarquitectura, Proinstalaciones, IndustriAmbiente, Infoenergética, Instaladores 2.0, Proinstalaciones, entre otros.

FUERTE DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Igualmente, la dimensión internacional de Genera y Matelec se verá reforzada gracias a la colaboración de medios especializados procedentes de mercados estratégicos para la industria energética y eléctrica.

Entre ellos destacan O'Electricista y Renováveis Magazine, que llegarán desde Portugal; Photovoltaik y PV Magazine Group, desde Alemania; SolarB2B y Staff Editoriale, desde Italia; Voltimum, desde Reino Unido y Yeni Enerji, desde Turquía, que contribuirán a proyectar internacionalmente las oportunidades de negocio, innovación e inversión que ofrece esta convocatoria.

Esta amplia red de colaboradores evidencia el papel de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que incluye las ferias Genera y Matelec como punto de encuentro de referencia para todos los agentes que están impulsando el futuro energético e industrial tanto en España como en los mercados internacionales.