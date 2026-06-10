Global Mobility Call dedica su segunda jornada a la automoción, electrificación y movilidad urbana

Segunda jornada de la Global Mobility Call - IFEMA MADRID

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call 2026 ha celebrado este miércoles su segunda jornada en Ifema Madrid con una agenda centrada en la automoción, el transporte, la electrificación y el ecosistema de la movilidad.

La sesión ha arrancado con la intervención del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, quien ha puesto en valor la colaboración público-privada como elemento clave para avanzar en retos estratégicos como la reindustrialización y el posicionamiento de España como hub europeo de producción de vehículos, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Con un formato diseñado para integrar conocimiento, exposición y networking en un mismo recorrido, la jornada ha convertido a Ifema Madrid en punto de encuentro de toda la cadena de valor: automoción, transporte público, talento, liderazgo femenino, electrificación, vehículo conectado, innovación, datos, contratación pública, movilidad urbana y experiencia de cliente.

Uno de los hitos del día ha sido el España Auto CEO Summit, que ha reunido a referentes del sector como Ruggero Mughini (Iveco), Francesco Colonnese (Omoda & Jaecoo), Antonio González (Stellantis) y Francisco Berrocal (Toyota). El consenso entre los participantes ha sido claro: la competitividad del sector pasa por reforzar un marco de colaboración estable entre industria y administración "que permita consolidar el liderazgo industrial de España en el contexto europeo e internacional".

El auditorio principal ha acogido además sesiones de referencia centradas en los grandes vectores de transformación del sector. Entre ellas, 'La movilidad consciente', presentada por José María Galofré, CEO de Volvo Car España, ha puesto el foco en el valor esencial de la movilidad: la protección de la vida y el respeto al entorno.

La sesión ha apelado a una mayor responsabilidad individual y colectiva, subrayando la necesidad de avanzar hacia una movilidad más segura, sostenible y centrada en las personas.

SEGURIDAD, DESCARBONIZACIÓN O NUEVOS DESAFÍOS

Por su parte, la sesión 'Servicios de Coche Conectado: Seguridad y Nuevos Modelos de Negocio' ha abordado el papel de la conectividad y el dato como motores de transformación del vehículo. Los expertos han coincidido en que el coche conectado evoluciona hacia una plataforma de servicios, donde la seguridad sigue siendo prioritaria, pero donde también emergen nuevas oportunidades de negocio, como los pagos automatizados en parkings, peajes o recarga.

En el debate 'Movilidad en transición: una descarbonización realista y eficaz' se ha puesto de relieve la necesidad de abordar la transición energética desde un enfoque pragmático y tecnológicamente abierto. Los participantes han defendido soluciones viables y accesibles, adaptadas a las diferentes realidades del mercado.

El programa ha incorporado, asimismo, sesiones centradas en los desafíos del transporte y la intervención de Francisco Delgado (RACE), quien ha trazado la hoja de ruta hacia 2030. España se enfrenta al reto de reducir un 42% las emisiones del transporte, apoyándose en dos grandes palancas: la electrificación del parque --con el objetivo de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos-- y el impulso del cambio modal hacia el transporte público.

Este escenario exige un marco normativo sólido, como la futura Ley de Movilidad Sostenible, y un volumen de inversión anual estimado entre 5.000 y 8.000 millones de euros, han señalado.

Las ágoras han completado la jornada con una programación orientada al talento, las nuevas capacidades, el liderazgo femenino y los retos de negocio del sector, abordando cuestiones como la electrificación, la multimodalidad, el transporte público, la contratación pública, el abono único, la movilidad de cero emisiones y la relación entre marca, concesionario y cliente.

Con esta segunda jornada, Global Mobility Call quiere reforzar su papel como foro de referencia para el impulso de una movilidad "más sostenible, conectada y competitiva, alineada con los grandes desafíos industriales y sociales del presente y del futuro".