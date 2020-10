La Gran Canaria Swim Week contará con 36 diseñadores y reservará su primera jornada a talentos emergentes

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2020 contará con 36 diseñadores y reservará su primera jornada a talentos emergentes, según han dado a conocer el Cabildo de Gran Canaria e Ifema que han presentado hoy las novedades de la próxima edición, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre en el recinto de Expomeloneras en Maspalomas.

Gran Canaria Swim Week 2020 by Moda Cálida ha renovado su apuesta por los nuevos talentos y marcas emergentes, así como por firmas consagradas, que configuran una pasarela que quiere acercar la iconografía canaria a la moda de baño de tendencia. El evento quiere impulsar el talento de los modelos canarios y es un escaparate "único" para presentar colecciones creadas en base a criterios de sostenibilidad, calidad y diseño de vanguardia.

Esta edición de 2020 está compuesta por 36 diseñadores y marcas, de las que 18 son de Canarias, 13 nacionales y cinco internacionales. Figuras de prestigio como Ágatha Ruiz de la Prada, Guillermina Baeza, Dolores Cortés o Aurelia Gil aportarán sus diseños en este evento.

Además, contará con la incorporación de firmas con un alto nivel de diseño, comprometidas con la sostenibilidad y enfocadas a un público joven interesado en la moda, como TCN --que vuelve a desfilar en una pasarela después de dos años sin hacerlo--, All Sisters, Como un pez en el agua, Bohodot y Sunno by Bene Cape.

La primera jornada estará reservada al talento emergente canario, así como a otras firmas con una concepción joven de la moda baño y se divide en cinco desfiles dobles y un desfile de clausura de la jornada, a cargo de la firma Como la Trucha al Trucho.

La segunda jornada será inaugurada por TCN y clausurada por Aurelia Gil. En ella, se mostrarán las propuestas de Guillermina Baeza y tienen lugar tres desfiles dobles: Chela Clo y Diazar, Bannana Moon y Livia y, por último, Carlos San Juan y Gottex.

El sábado, Dolores Cortés abre la pasarela y le sigue el desfile doble de Como un Pez en el Agua y Énfasis; el desfile individual de All Sisters; Arcadio Domínguez y Nuria González; All That She Loves; Palmas y Miss Bikini; y el cierre en un desfile individual de Ágatha Ruiz de la Prada.

El día de clausura del evento tendrá lugar la presentación de las colecciones infantiles en un desfile colectivo en el que participan firmas como Ladybug's Cris, Koku Kids, Fátima Rodríguez, Bannana Moon Kids, Dolores Cortés Kids, Cosas de Mon, B Con B, y Belle & Rebel.

"INTERNACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD" COMO CLAVES

"La internacionalización, la profesionalización, la digitalización y la sostenibilidad serán las claves de este evento", ha afirmado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien ha resaltado que el volumen de negocio ha aumentado un dos por ciento y además ha crecido su red de puntos de ventas con cuatro nuevos y ahora son 77.

Asimismo, esta edición, tal y como ha destacado el director de Industria y Comercio del Cabildo, Juan Manuel Gabella, debe ser "un punto de inflexión" en su apuesta por la nacionalización y la internacionalización.

Por su parte, la directora de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, Nuria de Miguel, ha mostrado la satisfacción de Ifema por volver a coorganizar el evento. "Tenemos un compromiso muy importante, que durante este tiempo nos permitirá desarrollar y reforzar los objetivos que nos hemos marcado para esta pasarela de moda baño en cuanto a internacionalización, digitalización, profesionalización y orientación hacia la sostenibilidad", ha apuntado.

LA ACTRIZ PAZ VEGA, EMBAJADORA DEL EVENTO

Este año, la actriz Paz Vega será la embajadora del evento y amadrinará la edición 2020 de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida.

La pasarela contará además con influencers y líderes de opinión en redes sociales que compartirán la experiencia en Gran Canaria, como Nina Urgell o Miriam Pérez. A ellos se unen rostros conocidos como la presentadora de televisión Marta Torné, el diseñador de moda y director creativo de Palomo Spain, Alejandro Gómez Palomo, la cantante de rap Mala Rodríguez, o las modelos grancanarias Ariadne Artiles y Aída Artiles.

La pasarela de moda baño cuenta con un casting de modelos especializado en moda de baño formado por 16 chicas, algunas de ellas presentes en desfiles de Victoria's Secret, y 14 chicos. Encabezan el elenco de modelos Helen Lindes, Águeda López, Joana Sanz, Malena Costa, o Ana García Segundo, además de modelos masculinos como Juan Betancourt, Carlo Costanzia o Toni Engonga.

Ifema ha trabajado para optimizar su página web de cara a este evento y la pasarela contará con una sala de prensa virtual, desde donde los medios de comunicación podrán acceder a los vídeos y fotografías de los desfiles en la web 'www.grancanariaswimweek.com' y en Instagram, Twitter y Facebook.