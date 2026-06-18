Guext refuerza el papel estratégico de la innovación en equipamiento y maquinaria para impulso del hospitality

GUEXT 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Guext, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el hospitality organizado por Ifema Madrid junto a Felac, la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines, reforzará en su segunda edición el protagonismo del segmento de equipamiento y maquinaria como uno de los ámbitos estratégicos para la evolución del sector hospitality, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La convocatoria, que tendrá lugar del 15 al 17 de octubre en Ifema Madrid, se consolida como un punto de encuentro profesional para fabricantes, distribuidores, prescriptores y compradores en un momento clave del año para la planificación de inversiones, la renovación tecnológica y la mejora de la eficiencia de los establecimientos.

El equipamiento y la maquinaria profesional constituyen una de las palancas fundamentales para responder a los grandes retos de la hostelería y colectividades: optimización de costes, eficiencia energética, seguridad alimentaria, productividad, sostenibilidad, digitalización de procesos y mejora de la experiencia del cliente.

Y, en este contexto, Guext se posiciona como una plataforma comercial y profesional especializada, diseñada para conectar la oferta industrial con la distribución y la demanda profesional, y para facilitar la generación de oportunidades de negocio en toda la cadena de valor del hospitality.

La relevancia de este segmento queda respaldada por los últimos datos publicados por Felac: en 2024, las empresas integradas en la federación alcanzaron una facturación de 2.500 millones de euros, sumando ventas nacionales y exportaciones, mientras que las ventas internacionales ascendieron a 1.125 millones de euros, lo que representa una cuota exportadora global del 45%.

Además, el equipamiento para cocinas -que incluye cocción, preparación de alimentos, ventilación y lavado de vajilla- concentra el 44% de las empresas, seguido del equipamiento de refrigeración, con el 14%, y del equipamiento para cafeterías, con el 11%.

Estos datos reflejan el peso de una industria con una fuerte capacidad tractora, tanto en el mercado nacional como en el exterior.

En 2024, el equipamiento para cocinas fue el sector con mayor índice de facturación, con el 34,6% del volumen de negocio de las empresas de Felac, seguido del equipamiento de refrigeración, con el 13,1%, y del equipamiento para lavandería y limpieza, con el 12,3%.

En exportación, el equipamiento para cocinas también lideró el conjunto sectorial, con el 29% del total, por delante del equipamiento para lavandería y limpieza, y del menaje y artículos de mesa.

En Guext, el perfil expositor del segmento de equipamiento y maquinaria reunirá a empresas especializadas en soluciones para cocina profesional, producción, cocción, preparación, frío comercial e industrial, lavandería, limpieza, cafetería, vending, seguridad, control y gestión, entre otros ámbitos esenciales para la operativa diaria del hospitality.

Así, se confirma la participación de referencias reconocidas en cocina y producción que posicionan al Salón como escaparate de soluciones aplicadas a la eficiencia y la rentabilidad del negocio hospitality: Adler, Arilex, Asdor, Atosa, Corequip, Distform, Fainca HR, FM Industrial, Fricosmos, Inhospan, Moretti Forni, NTGas, Pira, Repagas, Sammic, Taurus Professional, WMF, Wok Inox o Zummo, junto a compañías de frío comercial e industrial como Apice Cooling Technology, Caff, Coreco, Impafri, Infrico, ITV Ice Makers, Masquefrío, Onnera Refrigeration, True o Zanotti.

Del 15 al 17 de octubre, Guext 2026 articulará su oferta en siete sectores principales -equipamiento y maquinaria; menaje; diseño y decoración; tecnología y digitalización; café, té, panadería, pastelería y heladería; logística y envasado; y gimnasio y spa-, todos ellos conectados con la industria del hospitality y con la red de distribución y el cliente final.

Esta configuración permitirá ofrecer una visión integral de las soluciones que están transformando los establecimientos, desde el back of house hasta la experiencia del usuario, reforzando el carácter transversal del salón y su utilidad como herramienta de negocio para profesionales con capacidad de decisión.