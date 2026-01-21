Hosteleros madrileños se presentan en Fitur con un estand que recuerda el "lujo silencioso" de un hotel clásico - AEHM

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, transporta a los visitantes al "lujo silencioso" del salón de un hotel clásico con barra de bar incluida.

El espacio, de 300 metros cuadrados, busca reflejar tendencias en interiorismo que sirvan de inspiración al sector hotelero desde una óptica de discreción, autenticidad y armonía con el destino, ha indicado la AEHM en un comunicado.

Los hosteleros madrileños acuden un año más a la feria con el objetivo de reforzar su liderazgo en el mercado global del turismo y promover un modelo renovado y sostenible. Su presencia se articula en el stand 10D22, un espacio diseñado por el estudio Fervor, que combina un estilo contemporáneo con pinceladas art decó para lograr un conjunto atemporal.

Alejado de la ostentación, el espacio se organiza en torno a un salón y una barra de bar, acompañados de pequeñas mesas para encuentros de trabajo y áreas delimitadas por sillones. El concepto se fundamenta en la austeridad con estilo, la personalización y el minimalismo en el servicio, con especial atención a la excelencia y al cuidado del detalle. Cada elemento, según subraya la AEHM, ha sido seleccionado por su alta calidad con el fin de preservar la esencia del Madrid más auténtico.

Con el objetivo de elevar la experiencia del visitante, el equipo de la AEHM vestirá una uniformidad compuesta por piezas únicas, una apuesta por la excelencia que se traslada también a la propuesta gastronómica, basada en productos de proximidad y de temporada, así como al servicio de restauración.

"La presencia de la AEHM en Fitur se traduce en actualidad, acción de lobby y referencia", a destacado el presidente de la AEHM, Gabriel García Alonso. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Mar de Miguel, ha destacado la "elegancia discreta" que caracteriza tanto a Madrid como destino como a su hostelería, subrayando que la atención al detalle se refleja no solo en el interiorismo, sino también en el servicio que presta el personal.

La propuesta gastronómica se apoya en productos de cercanía y calidad premium, con la colaboración de Vitium Pistachios, especializada en pistachos de alta gama. En el apartado de bebidas, participa Mahou, que se suma un año más como homenaje a la cultura cervecera madrileña, junto a Vermut Zarro, de elaboración artesana y receta secreta.

El capítulo vinícola lo completa Las Moradas de San Martín, bodega de la D.O.P. Vinos de Madrid que apuesta por la viticultura ecológica y biodinámica. La oferta se completa con Lhardy Catering, heredero de la histórica casa Lhardy, y con el aperitivo all'italiana de Negrini. El cierre lo pone Cafés Baqué, firma comprometida con el café de calidad y el respeto medioambiental.