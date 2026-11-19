IBERPET 2027 abre el registro profesional con la oferta de más de 300 empresas de la industria del petcare - IFEMA MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberpet, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, ha abierto el registro de visitantes profesionales para su próxima edición, que se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2027 en Ifema Madrid.

La convocatoria reúne ya a más de 300 empresas de 18 países, entre ellas las principales compañías de la industria del petcare, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La oferta expositiva abarcará desde la alimentación y la nutrición animal hasta la salud animal, la distribución especializada, los accesorios, el equipamiento y los servicios veterinarios.

Organizada por Ifema Madrid, con el impulso de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC) y la Asociación de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), IBERPET cuenta también con el respaldo de AEVET, ANFAAC, CEVE, Fundación Vet+i y Veterindustria.

LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL SECTOR, PRESENTES EN IBERPET 2027

La oferta comercial reunirá a grandes firmas de alimentación y nutrición animal como Royal Canin, Hill's Pet Nutrition, Nestlé Purina, Affinity Petcare, Alpha Spirit, Natura Diet/Moments, Visan - The Only Fresh Company, Dibaq Petcare, Natural Greatness o Ownat/Cotecnica, junto a otras marcas especializadas que presentarán sus novedades para el mercado de los animales de compañía.

La industria de la salud animal tendrá también una destacada representación, con la participación de MSD Animal Health, Zoetis, Boehringer Ingelheim, Ceva Salud Animal, Elanco y Virbac, entre otros laboratorios.

En el ámbito del diagnóstico, la tecnología y el equipamiento veterinario estarán presentes compañías como IDEXX, Antech Diagnostics, Fujifilm VET, Hospitarea MD o Elite Tecnología Veterinaria, con soluciones dirigidas a clínicas, hospitales y profesionales veterinarios.

Por su parte, la distribución especializada contará con empresas como Centauro, NUZOA, Distrivet y Neftys Farma Iberia, mientras que firmas como GloriaPets, Artero, Martin Sellier, Catit (Hagen Group), Ferribiella, Arquivet e ICA, entre otras, mostrarán propuestas vinculadas a los accesorios, el cuidado y la estética animal.

Junto a las grandes compañías del sector, Iberpet 2027 incorporará a más de 50 nuevos expositores, que ampliarán la oferta de productos y soluciones y ofrecerán nuevas oportunidades comerciales a los visitantes profesionales. El listado completo de empresas expositoras y el plano interactivo de Iberpet 2027 ya están disponibles para consulta en la web.

LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL AMPLÍA LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

La presencia internacional de Iberpet 2027 incluirá empresas procedentes de mercados como Alemania, Portugal, Países Bajos, Italia, Francia y Bélgica, entre otros. Entre las firmas participantes figuran Belcando & Leonardo e INABA-Foods Europe, de Alemania; Ferraz Pharma, Sorgal Pet Food y Aquatlantis, de Portugal; Edgard & Cooper, de Bélgica, y ACANA / ORIJEN, desde Países Bajos.

En esta línea, la Feria incorporará un nuevo Programa de Compradores Invitados internacionales, destinado a favorecer el contacto entre las empresas expositoras y profesionales con capacidad de compra de otros países, así como a generar nuevas oportunidades comerciales.

MÁS ALLÁ DE LA EXPOSICIÓN: CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS PARA EL PROFESIONAL

Junto a la exposición comercial, la Feria contará con una agenda de contenidos y actividades profesionales para ampliar conocimientos. Entre ellos, que incluirá VetMadrid, el congreso veterinario organizado por Amvac, o el Foro Iberpet, dedicado al análisis de los principales retos y tendencias de la industria del animal de compañía.

Ambos encuentros completarán la propuesta de Iberpet 2027 con espacios para el conocimiento, el debate y el intercambio de experiencias.

La programación incluirá también una amplia propuesta de shows y demostraciones de peluquería canina en el escenario, donde los profesionales podrán aprender nuevas técnicas relacionadas con el cuidado y la estética animal.

El registro para asistir a Iberpet 2027 ya está abierto. Los profesionales del sector pueden formalizar su inscripción a través de la web oficial de la Feria.