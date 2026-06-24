IBERPET renueva su marca en el lanzamiento de su edición de 2027 - IFEMA MADRID

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberpet, la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, organizada por Ifema Madrid, estrena esta nueva marca en su próxima convocatoria, que se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2027.

Un naming que nace de la evolución de Iberzoo Propet y responde "al crecimiento sostenido del evento y a la transformación que vive el sector del petcare en la actualidad". Además, refleja de forma más directa y global el universo 'petcare', alineándose con la dimensión alcanzada por la Feria y con su ambición de seguir ampliando su alcance, atraer nuevos mercados y consolidar su liderazgo en España y Europa, según ha indicado Ifema Madrid.

Así, este cambio de denominación "supone un paso estratégico orientado a reforzar su posicionamiento global y su reconocimiento como plataforma de referencia para la industria del animal de compañía".

La feria volverá a contar con el impulso de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (Amvac) y la Asociación de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (Aedpac). También con el respaldo de las principales entidades del sector, entre ellas Aevet (Asociación Española de Veterinarios Clínicos), Anfaac (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía), Ceve (Confederación Empresarial Veterinaria Española), la Fundación VET+i y Veterindustria, consolidándose como el gran punto de encuentro profesional del ecosistema petcare en el sur de Europa.

Iberpet 2027 se presenta como un espacio integral para el negocio, la innovación y el conocimiento que reunirá a fabricantes, distribuidores, profesionales veterinarios y empresas de servicios en torno a una oferta expositiva y un programa de contenidos "de alto valor añadido", según la institución ferial.

En este sentido, la feria volverá a coincidir con VetMadrid, el congreso anual organizado por Amvac (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía), y con el Foro Iberpet organizado por Aedpac (Asociación Española del Comercio y la Industria del Sector del Animal de Compañía).

En esta edición, continuará impulsando ámbitos estratégicos como la internacionalización, la innovación, el networking profesional y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, en un contexto de crecimiento del mercado, que en España supera los 3.000 millones de euros y muestra una elevada penetración social, contribuyendo a la generación de más de 46.900 empleos directos y 356.000 indirectos.

Las empresas que deseen participar en Iberpet 2027 pueden tramitar su solicitud a través de la página web de la feria. En la pasada edición de 2026, la feria reunió a 302 empresas expositoras representando 1.200 marcas, con más de 21.000 visitantes profesionales, confirmando la fortaleza y el dinamismo del sector.