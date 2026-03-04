Iberzoo Propet 2026 acogerá el 11 de marzo la entrega de los II Premios Petshopsmagazine

II Premios Petshopsmagazine 2026/2027. - IFEMA MADRID

La entrega de los II Premios Petshopsmagazine 2026/2027 tendrá lugar el próximo día 11 de marzo (18.30 horas) en el marco de la novena edición de la Feria Internacional para el Profesional del Animal de Compañía, Iberzoo Propet 2026, organizada por Ifema Madrid del 11 al 13 de marzo, en el pabellón 10 de su Recinto Ferial.

Los Premios Petshopsmagazine nacieron en 2025 con el objetivo de reconocer públicamente a aquellos puntos de venta que destacan por su desarrollo y crecimiento constante, su capacidad de innovación y su liderazgo en su zona de actuación, y en convertirse en un "sello de calidad" para sus ganadores, dinamizando así sus establecimientos, ha explicado Ifema Madrid en un comunicado.

En la ceremonia se entregarán premios al Mejor Punto de Venta de cada Comunidad Autónoma, a la Mejor tienda de una Cadena, al Mejor de Andorra y al Mejor de Portugal. Además, en esta edición, se ha incoporado una nueva categoría a la Mejor Sección de Mascotas en un Centro de Jardinería.

Los ganadores de los II Premios petshopsmagazine han sido Amascotados (Andalucía), Okapi Mascotas (Aragón), Pulgas (Principado de Asturias), Pets Place (Baleares), Comercial Hoznayo (Cantabria), Fauna Pet Shop (Canarias), Kidogo Mascotas (Castilla y León), Animal Home (Castilla-La Mancha), Natur Center (Cataluña), Iike dogs (Comunidad Valenciana) y Alpelopet (Extremadura).

Completan la lista Gali+Cotas (Galicia), La Leonera (La Rioja), Petmarket Getafe (Comunidad de Madrid), Mascotas Moñino (Región de Murcia), Tumascota (Comunidad Foral de Navarra), Kuka & Grok (País Vasco), Fish Planet (Portugal), Bones Companyes (Andorra), Madagascar Mascotas (Mejor tienda de una cadena) y Garden Sopela (Mejor sección de mascotas en un centro de jardinería).

Los Premios Petshopsmagazine son una iniciativa de la revista petshops magazine, cuentan con el patrocinio de Cat's Best, Elanco y Ownat y con la colaboración de Iberzoo Propet.