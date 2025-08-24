Ifema se consolida como referente de la cultura y ocio: 58 grandes citas y 1,8 millones de visitantes

Archivo - Varias personas disfrazadas durante el Festival Horteralia 2024 en Ifema Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid se ha consolidado este 2024 como espacio para la celebración de eventos culturales y de ocio, acogiendo 58 grandes citas entre espectáculos, musicales, festivales, conciertos y exposiciones, que lograron atraer a 1,8 millones de visitantes.

Una apuesta por los conciertos y eventos de larga duración que supone el 4% de los ingresos de Ifema Madrid logrados el pasado año. En concreto, reportaron 9.398.343 euros de los 230,19 millones en ingresos del ejercicio contable.

Ifema Madrid Live, la apuesta de la institución por el turismo de ocio y cultural en sus instalaciones nacida en 2021, alcanzó el pasado año cifras récord en número de actividades y asistentes, con 58 grandes eventos, frente a los 40 de un año antes, y 1,8 millones de visitantes (1,3 el año previo).

Se consolida así cuatro años después como referencia de ocio y cultura con una programación regular que cumple el objetivo diversificar la actividad de la institución y rentabilizar el uso de las instalaciones en momentos valle de actividad ferial y congresual, según se destaca en la memoria de la institución.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, recalca en la misma la posición de la institución en el ámbito de la cultura en Madrid, donde se ha convertido "en uno de los espacios de referencia, con una programación de calidad" y destacando la temporada de Navidad.

OFERTA NAVIDEÑA

En este sentido, la temporada navideña resultó "la más completa de la historia del Recinto Ferial", con 19 eventos de ocio que recibieron a más de 597.000 asistentes. Entre ellos destacan la segunda edición del festival boutique 'Starlite Christmas', con nombres como Alejandro Fernández, Camilo, Black Eyed Peas, Il Divo, Hombres G o Isabel Pantoja que atrajeron a 55.900 visitantes.

En las mismas fechas se celebró otro ciclo de conciertos indoor de la mano de Music Hall, con The Dire Straits Experence, Gipsy Kings o Sacro By Mëstiza, que fusiona electrónica de vanguardia y lo más profundo del flamenco, entre otras propuestas. En total, sumaron 23.600 asistentes.

También destacó la vuelta de Oro Viejo by DJ Nano, con un show visual y musical único basado en las canciones más icónicas de las últimas décadas que presenciaron 12.200 personas.

Precisamente la programación musical ha sido una de las impulsoras de estos buenos datos, con la organización de varios festivales de diversos estilos. Así, el calendario musical arrancó a inicios de febrero con Circoloco (16.000 asistentes), una de las fiestas de música electrónica underground más populares de la isla de Ibiza, que en 2024 celebró su segunda edición en Madrid.

Otro evento destacable fue Blackworks, referente internacional de la música electrónica con un diseño de escenario innovador, efectos visuales de última generación y un sistema de sonido de alta fidelidad. En este caso, alcanzó los 26.000 asistentes.

Entre otros, también destacaron Scrapworld (9.800), una singular propuesta que mezcla moda, música, arte y tendencias urbanas; Horteralia Madrid (6.000), considerado "el festival más divertido del mundo" por su apuesta por la fiesta y la diversión de la mano de populares éxitos musicales del pasado; el festival Elrow Town (53.000), que ofreció dos días de experiencia inmersiva con más de 100 DJ y 450 actores; y Outworld Klangkuenstler (5.700), en el que una de las figuras ascendentes en la escena underground transformó uno de los pabellones en un club techno alemán.

En el segundo semestre del año se celebraron tres festivales, con la segunda edición de I Love Reggaeton (23.500), con más de 30 artistas en tres escenarios; Love The 90's (31.400), con los grandes éxitos de la década de 1990; y Love The Twenties (33.600), la cita millenial con escenarios temáticos (Dance, Pop y Playa) y 12 horas de música ininterrumpida.

El BBF Madrid (11.200) supuso la primera edición madrileña de este festival de EDM (Electronic Dance Music), celebrado desde 2014 en Barcelona y que reunió a una selección de los mejores DJ del mundo.

A finales de agosto, el festival Kalorama Madrid (35.300) reunió en sus tres jornadas a estrellas internacionales como Sam Smith, Massive Attack o Peggy Gou, mientras que en septiembre se celebró la segunda edición de Brava Madrid (38.000), una fusión de música, moda y fantasía con fiestas temáticas, y una nueva cita con la música urbana de Madrid Salvaje (47.000), que agotó entradas semanas antes de su celebración.

En el último trimestre tuvo lugar el debut de Time Warp Spain (17.400 asistentes), dos jornadas dedicadas al universo sonoro del techno en dos pabellones; Jackies (4.900 asistentes), centrado en la música house, y Nostalgia Milenial Fest (16.200 asistentes), dirigido a la generación millennial, con artistas españoles y latinoamericanos. También destacó el regreso del artista sudafricano Black Coffee en octubre en una sesión de Brunch Electronik (15.500 asistentes).

Junto con los eventos masivos en el Recinto Ferial, el Palacio Municipal de Ifema Madrid acogió a lo largo del año conciertos de artistas de referencia que sumaron 3.900 espectadores. Entre ellos, el cantante ruso de origen georgiano Valery Meladze; la gira homenaje a Antonio Vega, que coincidió con el decimoquinto aniversario de su fallecimiento; el folk de los hermanos Angus & Julia Stone o la banda tributo Rumours Of Fleetwood Mac.

ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS Y EXPOSICIONES

Junto con los conciertos y festivales musicales, Ifema Madrid Live consolidó su programación escénica protagonizada por los musicales, la magia y el circo.

Entre los espectáculos, destacaron Malinche, el musical de Nacho Cano, que en su segundo año completo de representaciones (estrenado en septiembre de 2022) reunió a más de 114.000 espectadores, y WAH Madrid, Show Musical y Gastronómico, que congregó a cerca de 127.200 personas.

El público infantil disfrutó de El Show de Bluey, la adaptación teatral de la exitosa serie de animación Bluey, que recibió a 10.600 personas en diversas representaciones, y La Granja Zenon, una producción teatral y audiovisual con 4.900 asistentes.

El arte circense también tuvo su protagonismo con dos espectáculos de Circlassica (Gran Circo Mundial y La Historia Mundial Continúa) y la producción Réquiem: Sinfonía final de El Circo de los Horrores, que supuso la retirada del creador y maestro de ceremonias Suso Silva tras casi 20 años en escena. Las tres propuestas circenses reunieron a 268.000 personas.

En cuanto a las exposiciones de gran formato, el evento con mayor cifra de asistentes fue Mundo Pixar, con escenarios que recrearon las películas más conocidas del estudio de animación Pixar. Inaugurada en 2023, permaneció en el pabellón 5.1 de Ifema Madrid hasta mayo 2024 y recibió 579.000 visitantes.

Este mismo espacio acogió Jurassic World by Brickman, con más de 50 dinosaurios de gran tamaño elaborados con piezas de Lego, que en 2024 superó los 127.500 visitantes.