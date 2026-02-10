Ifema Madrid acogerá 35 de las ferias internacionales en España en 2026, un 20% más y el 36% del total

Archivo - Recinto Ferial de Ifema Madrid - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid acogerá 35 de las ferias internacionales que se celebrarán en España en 2026, lo que supone un 20% más que el año previo y el 36% del total nacional, según el Calendario Oficial de Ferias Comerciales Internacionales aprobado por Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este calendario incluye 26 certámenes profesionales con este alcance organizados directamente por Ifema Madrid, a los que se sumarán otros nueve más realizados por operadores externos en el Recinto Ferial de la institución. Un total de 35 eventos comerciales que suponen el 36,1% de la cuota nacional de certámenes profesionales internacionales en este año, con un total de 97 salones comerciales de todo el país.

De esta forma, Madrid lidera la cuota de mercado de ferias comerciales internacionales, seguida de Barcelona (24,7%), Valencia (14,4%), Bilbao+Barakaldo (5,2%), Sevilla, Ourense, Pontevedra -incluyendo Silleda y Vigo- (3,1%), Málaga, Valladolid, Vigo, Zaragoza y Elche (2,1%) y Lleida (1%), ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

En detalle, los salones organizados por la institución ferial madrileña e incluidos en el calendario incluye los recientemente celebrados Promogift, Fitur, Intergift, Bisutex, y Momad, así como otros de gran relevancia sectorial y global, como MBFWMadrid, ArcoMadrid, Expodental, Iberzoo+Propet, Expooptica, Tecma, SRR, Madridjoya, FIAA, Sicur, Fruit Attraction, Smart Doors, Salon Look, Veteco, Construtec, Simo Educación, Matelec y Genera.

"Es una gran satisfacción para Ifema Madrid liderar un año más el calendario de ferias internacionales en España. Una privilegiada posición que se corresponde además con el prestigio del que goza nuestra Institución internacionalmente, asentado en la organización de grandes ferias líderes en sus respectivos sectores a nivel global como FITUR en el sector Turístico o Fruit Attraction, en el Agroalimentario, a las que se suman otras ferias como Arco, cita imprescindible en el circuito mundial del arte contemporáneo, entre otras", ha destacado José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de la institución ferial.

En un comunicado, Ifema Madrid ha subrayado el "liderazgo en la internacionalidad" de las ferias que se celebran en en 2026 respecto al resto de España y "la relevante actividad programada por la institución en sus instalaciones para este mismo año".

Un año estratégico para Ifema Madrid, que acogerá en su recinto 72 ferias (46 ferias propias y 26 externas), 20 congresos, 15 eventos de ocio indoor y tres ferias fuera de España.

Además, es el año de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, Madring, también organizado por Ifema Madrid y que tendrá un efecto transformacional, tanto para Madrid como para la institución, "contribuyendo a impulsar su negocio principal como organizador de ferias congresos y convenciones, y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, a la vez que mejorando su posicionamiento internacional".