Ifema Madrid da a conocer su nueva Feria de Innovación Médica en unas jornadas sobre los retos del sector

Ifema Madrid ha participado en las jornadas Health Goals Madrid y Health Goals Gran Canaria organizadas por Medicina Responsable para abordar los retos del sistema sanitario. - IFEMA MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha participado en las jornadas Health Goals Madrid y Health Goals Gran Canaria organizadas por Medicina Responsable para abordar los retos del sistema sanitario, con el objetivo de presentar la Feria de Innovación Médica y Tecnología Sanitaria (EXPOINMED).

Está impulsada por la Institución Ferial en colaboración con Medicina Responsable que vivirá su primera edición del 15 al 17 de junio de 2027, ha indicado la entidad ferial en un comunicado.

Celebrada en el Hospital Universitario Ramón y Cajal el 23 de junio, la jornada Health Goals Madrid contó con la intervención inaugural de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien subrayó la importancia del nacimiento de EXPOINMED para el impulso de la eficiencia y crecimiento de la industria sanitaria.

Dos días después, el 25 de junio, Gran Canaria acogió su primera edición de Health Goals en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología con la participación del director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, quien habló de los desafíos a los que se enfrenta el sistema de Salud Canario.

Ambos encuentros reunieron a representantes institucionales, profesionales sanitarios, industria farmacéutica, aseguradoras, empresas vinculadas a la construcción sanitaria, colegios profesionales y asociaciones de pacientes, consolidándose como "un espacio de diálogo y actualización en torno a los principales retos del sector".

En este marco, Ifema Madrid presentó EXPOINMED, proyecto concebido como plataforma de encuentro, negocio y conocimiento para los principales actores del ecosistema sanitario.

Esta nueva Feria nace con el objetivo de convertirse en un punto de referencia para la innovación médica, de integrar soluciones, tecnología, infraestructura sanitaria y servicios especializados y de facilitar el intercambio de conocimiento entre industria, profesionales y administración.

Durante tres jornadas, del 15 al 17 de junio de 2027, EXPOINMED será "el gran foro internacional" que quiere convertir a Madrid en el centro de conocimiento sanitario para el sur de Europa.