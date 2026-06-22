La industria carrocera española confirma su participación en FIAA 2026 a través de Ascabus

Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA) - IFEMA MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria carrocera española contará con una presencia destacada en la Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA), que se celebrará en Ifema Madrid del 22 al 24 de septiembre, a través de la Asociación Nacional de Carroceros y Fabricantes de Buses (Ascabus).

En concreto, las empresas Ayats, Ferqui, Indcar, Irizar y Unvi, todas ellas miembros de Ascabus, estarán presentes en la feria para poner en valor "la capacidad, la innovación y la fortaleza" de una industria estratégica para el desarrollo del transporte urbano, interurbano y de largo recorrido, según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

"La industria española de fabricación y carrozado de autobuses mantiene una posición de referencia internacional, con más del 60 % de su producción destinada a exportación y con un peso industrial clave dentro de la Unión Europea", ha destacado el presidente de Ascabus, Javier González.

En este contexto, ha reclamado medidas "que impulsen el 'Made in Europe' en la contratación pública, garanticen una competencia equilibrada frente a fabricantes de terceros países y refuercen el apoyo institucional a un sector estratégico para la industria y el empleo".

En la misma línea, ha subrayado la importancia de poner en valor que en España se ubican más del 40% de las fábricas de la industria carrocera de autobuses y autocares de la Unión Europea (UE), "con el impacto positivo que ello tiene en el empleo nacional". En este contexto, ha indicado los fabricantes y carroceros españoles consideran relevante avanzar hacia "condiciones de competencia equilibradas frente a terceros países, con el objetivo de contribuir a la continuidad y desarrollo del sector".

"Las medidas planteadas por la Asociación Nacional de Carroceros y Fabricantes de Buses están orientadas al apoyo de un sector estratégico que forma parte del tejido industrial de España, integrado por empresas independientes con una larga trayectoria, en algunos casos superior a los 100 años de experiencia", ha resaltado.

Finalmente, ha trasladado su "sincero agradecimiento" a los clientes por la confianza depositada en sus productos, así como por su "respaldo continuo" a la industria nacional.

Por su parte, el director de FIAA, David Moneo, ha remarcado que Ascabus y sus empresas desempeñan un papel "esencial" en la identidad y la propuesta de valor de la feria, "hasta el punto de que no se puede entender" su trayectoria "sin la aportación de los carroceros/fabricantes de buses españoles".

"Su presencia refuerza el posicionamiento del certamen como gran plataforma nacional con proyección internacional para el sector, apoyada en un tejido industrial exportador, con capacidad tecnológica, talento en ingeniería y altos estándares de calidad. Para el equipo de FIAA es un orgullo contar con la participación de estas empresas españolas", ha zanjado.