Intef participará en SIMO Educación para abordar el liderazgo, la transformación digital y la IA

Archivo - SIMO EDUCACIÓN 2026 cuenta con la participación del INTEF para abordar el liderazgo, la transformación digital y la IA - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

SIMO Educación contará en esta edición con la participación del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), que desarrollará un programa de sesiones que abordarán el liderazgo, la transformación digital y la IA.

La programación del Intef en la duodécima edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid, en colaboración con Educación 3.0, reunirá a docentes, equipos directivos y representantes de las administraciones educativas hasta este viernes, según ha informado Ifema en un comunicado.

Durante su celebración se compartirán experiencias y tratarán cuestiones clave como la formación del profesorado, los recursos educativos y la integración de las tecnologías en los centros.

AGENDA INTEF EN SIMO EDUCACIÓN 2026

Tras las actividades realizadas durante la jornada de este miércoles y la mañana de este jueves, la programación continúa con la mesa redonda de 'El liderazgo en los centros educativos: de la formación a la transformación' que tendrá lugar este mismo jueves de 13.30 a 14.30 horas.

La conversación abordará cómo la formación permanente puede contribuir a generar liderazgo en los centros educativos, el nuevo modelo de formación para la función directiva y el papel de los equipos directivos en la transformación digital.

Participarán representantes de las Administraciones educativas de las comunidades autónomas y moderará Concha Ortiz Bautista, jefa del Área de Formación del Profesorado del Intef. La mesa pondrá también el foco en un liderazgo pedagógico compartido ante retos como la inteligencia artificial, la equidad, el bienestar y la transformación continua de los centros.

La presentación de la actualización 2026 de la 'Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo', se celebrará este viernes en la sala 3, de 10.30 a 11.30 horas. Lorena Raquel Rodríguez Poza (Intef) y Borja Villa Pacheco, presentarán las principales novedades de esta guía, que ofrece orientaciones para integrar la IA con finalidad pedagógica.

La actualización aborda sus oportunidades y riesgos para la comunidad educativa, con especial atención a la alfabetización en IA, la privacidad y el bienestar digital, e incluirá la experiencia práctica de un docente sobre su aplicación en el aula.

También existirá un espacio para 'eXeLearning', "posiblemente el mejor editor de recursos educativos de código abierto del mundo", en la sala 4, de 10.30 a 11.30 horas. Martín Núñez Calleja (Cedec-Intef) presentará las principales novedades y mejoras de esta herramienta, orientadas a facilitar el trabajo del profesorado y de los creadores de materiales educativos.

Asimismo, el viernes será la presentación de la guía Intef 'Orientaciones para la integración de la inteligencia artificial en los centros educativos', en la sala 3, de 13.30 a 14.30 horas. Henar Lastres García (Intef) presentará orientaciones para que los centros educativos avancen hacia una integración de la inteligencia artificial en consonancia con su Proyecto Educativo. La propuesta se articula en torno a tres ejes, regulación, alfabetización y colaboración, como elementos clave para una incorporación crítica de la IA en la comunidad educativa.

El Intef expedirá un certificado de 10 horas de formación al profesorado de enseñanzas no universitarias asistente a SIMO Educación 2026, de acuerdo con la Orden EDU/2886/2011. Los docentes que deseen obtener esta certificación deberán completar una permanencia en la feria de al menos 10 horas durante los días de su celebración. Para ello será necesaria una asistencia mínima de dos días.