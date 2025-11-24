Intergift abre convocatoria de la segunda edición del Concurso de Proyectos de Interiorismo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la Feria Internacional del Regalo y la Decoración, ha abierto la convocatoria para participar en la segunda edición concurso Proyectos de Interiorismo Intergift, con plazo abierto de presentación de solicitudes hasta el próximo 15 de enero.

La primera edición tuvo lugar en febrero de 2025 y, como en aquella ocasión, se busca destacar el trabajo de profesionales del diseño de interiores y poner en valor su innovación en tres categorías: Residencial, Contract y Comercios.

Los ganadores del concurso se anunciarán el día 4 de febrero de 2026 tras la valoración de un jurado compuesto por profesionales del sector que elegirán a los tres mejores proyectos de interiorismo y diseño de interiores ejecutados en los últimos tres años, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Los criterios que valorarán serán la propuesta conceptual del proyecto, el grado de innovación el valor estético, la accesibilidad para personas con discapacidad y aspectos medioambientales en la selección de productos.

Los premiados tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos en el Speaker's Corner de Intergift, que se celebrará del 4 al 7 de febrero de 2026 en Ifema Madrid, un espacio concebido para potenciar la visibilidad profesional y el intercambio de ideas dentro de la comunidad del diseño. Además, las propuestas ganadoras tendrán una presencia destacada en los canales de comunicación de la feria.

Según ha explicado Ifema Madrid, esta convocatoria se enmarca en la nueva etapa de Intergift, con una única edición anual, que presentará "un formato renovado para confirmar que es la cita profesional clave de los sectores del interiorismo, el regalo y la decoración".