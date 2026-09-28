Intergift abre el plazo de participación para su 88ª edición que se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027

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MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la Feria Internacional de la Decoración y el Regalo, ha abierto el plazo de solicitud de participación para su 88ª edición, que se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid y que incorporará nuevas propuestas dirigidas especialmente a los profesionales del interiorismo.

La feria prepara esta edición después de reunir en su última convocatoria a más de 15.000 profesionales y más de 250 marcas nacionales e internacionales vinculadas a los sectores de la decoración, el interiorismo, el textil y el regalo, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Con más de ocho décadas de trayectoria, Intergift volverá a reunir a fabricantes, editores, diseñadores, distribuidores y marcas con compradores, interioristas, decoradores, arquitectos, tiendas especializadas, 'concept stores', grandes superficies y otros perfiles profesionales del hábitat y el 'retail'.

Entre las principales novedades de la edición de 2027 estará 'Soluciones para el Interiorismo', una propuesta que ampliará el espacio de Editores Textiles con materiales, pavimentos, revestimientos y otras soluciones para proyectos residenciales y 'contract', además de tejidos decorativos, papeles pintados y revestimientos murales.

La oferta de Intergift 2027 se organizará en cuatro grandes áreas: Editores Textiles y Soluciones para el Interiorismo, Home & Design, Deco y Gifts, distribuidas en los pabellones 5, 7 y 9 de Ifema Madrid.

FIRMAS ESPECIALIZADAS EN TEJIDOS DECORATIVOS O PAPELES PINTADOS

Editores Textiles y Soluciones para el Interiorismo reunirá firmas especializadas en tejidos decorativos, papeles pintados, revestimientos y otras soluciones para proyectos de interiorismo. Home & Design concentrará propuestas de mobiliario, iluminación, textil de hogar y diseño para el equipamiento de espacios.

Por su parte, Deco incluirá productos de decoración, menaje, artesanía, aromas y complementos, junto con propuestas vinculadas a la campaña de Navidad. Gifts presentará novedades en regalo, papelería, 'gadgets', 'souvenirs' y productos dirigidos al comercio especializado, con propuestas relacionadas con la creatividad y el diseño.

La organización señala que esta distribución permitirá ofrecer "un recorrido más definido y sectorizado" y facilitar el encuentro entre las empresas participantes y los distintos perfiles profesionales que visitan la feria.

Además de la oferta comercial, Intergift contará con contenidos y actividades profesionales como el III Concurso de Mejores Proyectos de Interiorismo y la II Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid, organizada por la Asociación de Empresarios de Comercios del Hábitat de Madrid (Hábitat Madrid), Ifema Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Arganda.

La edición de 2027 incorporará también otros encuentros profesionales, ponencias e iniciativas especializadas, además de estrenar una nueva identidad visual alineada con la evolución de la feria y de los sectores a los que representa.

Con una única convocatoria anual, Intergift concentrará durante cuatro días en Madrid la presentación de nuevas colecciones y productos y ofrecerá a las empresas expositoras un espacio para "dar visibilidad a sus propuestas, establecer contactos comerciales y acceder a perfiles profesionales especializados".

Las empresas interesadas en participar en Intergift 2027 ya pueden solicitar su participación como expositor a través de la página web de la feria.