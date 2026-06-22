Intergift y la II Semana del Mueble buscan ser el "punto de encuentro clave" del sector del hábitat

Intergift, la Feria Internacional de la Decoración y el Regalo, organizado por Ifema Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la Feria Internacional de la Decoración y el Regalo organizada por Ifema Madrid, volverá a acoger la II Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid, una iniciativa con la que busca reforzar su papel como "punto de encuentro clave" para el sector del hábitat y como "plataforma para favorecer la visibilidad, la comercialización y la conexión entre empresas, profesionales y consumidores".

Así lo ha recogido Ifema Madrid en un comunicado, donde han explicado que esta segunda entrega de la Semana del Mueble se articulará bajo la narrativa 'Aquí empieza tu historia', que conectará "el hogar, el cine y el papel del comercio del hábitat".

El presidente de Hábitat Madrid, Jesús Clemente, ha destacado que se ha escogido "este 'claim' porque cada hogar empieza con un mueble, y cada mueble es el primer capítulo de una historia". Clemente ha compartido que habrá intervenciones culturales y acciones dirigidas a atraer el tráfico a los comercios participantes durante el festival.

La directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto, ha recapitulado que la I Semana del Mueble de la CAM supuso "un punto de inflexión para el sector del hábitat madrileño", conectado "por primera vez" a comercios, fabricantes, instituciones y distribuidores "en un mismo espacio para mostrar la diversidad, calidad y talento que definen la industria del mueble" de la región.

UN PROYECTO "PARA UNIR AL SECTOR Y PROYECTAR A MADRID COMO UN REFERENTE"

En esta edición, la Semana del Mueble cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, los Ayuntamiento de Madrid, de Arganda del Rey y de Las Rozas, junto a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Asimismo, está impulsada por la Asociación de Empresarios de Comercios del Hábitat de Madrid (Hábitat Madrid).

Durante la presentación, Clemente ha afirmado que esta segunda edición consolida "un proyecto que nació para unir al sector y proyectar a Madrid como un referente en diseño, calidad y experiencia de compra".

A ello, el alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha subrayado el papel del municipio, que aporta "oficio, industria y una larga tradición vinculada al mueble". Asimismo, ha celebrado formar parte de esta iniciativa porque es "una oportunidad" para seguir impulsando el tejido productivo argandeño.