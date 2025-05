Intergift reunirá del 10 al 13 de septiembre a marcas y profesionales del sector de la decoración y el regalo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Intergift, la feria de la decoración y el regalo, reunirá del 10 al 13 de septiembre en Ifema Madrid a las marcas, diseñadores, distribuidores y 'retailers' en torno a las últimas tendencias en decoración y regalo.

Según ha informado Ifema en un comunicado, quienes quieran formar parte del salón pueden sumarse a las firmas ya confirmas, reservando su espacio para la cita de septiembre, que tendrá el foco en los sectores 'Home & Gift', con especial hincapié en la campaña de Navidad.

En este sentido, contarán con expositores marcas como Asitrade, Belda, Brucs, Casa Salvagem, Claw Home, Crisal Decoración, Garpe Group, Ethan Chloe, Foimpex, Imori, Intertrade, Taller de las Indias, Unique o VP Interiorismo.

Asimismo, en esta edición muchas de las firmas revelarán sus novedades como método de promoción. Entre ellas estarán Exclusivas Camacho, Item Internacional, Llinares Import, Versa o Zaraplant.

Por otra parte, los profesionales encontrarán una mayor presencia del sector velas y aromas, así como una oferta en artesanía y sector textil de hogar, donde se incorporan nuevas empresas.

En el sector regalo, confirman nuevamente su participación D2, Kikkerland, Fisura, The Wow Effect, Puckator, H&H, Celorama, Out of the Blue, DBrands, TY, Runbott, Javier, Comercial Framan, entre otras.