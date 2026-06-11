Intergift volverá a mostrar en febrero las novedades en interiorismo, decoración, textil y regalo

Intergift - IFEMA MADRID

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de la Decoración y el Regalo, Intergift, regresará a Ifema Madrid del 3 al 6 de febrero de 2027 con últimas novedades en interiorismo, decoración, edición textil y regalo.

Una edición que se celebrará bajo la nueva identidad visual de Intergift, una imagen renovada que acompaña la evolución de la feria y que tiene en su característica pastilla azul un símbolo de los espacios que dan sentido a su propuesta, lugares donde convergen creatividad, diseño, tendencias y negocio, ha destacado Ifema Madrid.

La feria articulará su oferta en torno a cuatro grandes áreas especializadas, que permitirán a los profesionales encontrar productos, novedades e ideas adaptadas a las necesidades de sus proyectos.

Así, Editores Textiles reunirá a empresas especializadas en tejidos decorativos, papeles pintados, revestimientos murales y soluciones textiles, permitiendo así descubrir nuevas texturas, colores, estampados y materiales que marcarán las tendencias en hogares, alojamientos, oficinas y otros espacios comerciales durante la próxima temporada.

Unido a este sector, se convocará el área Soluciones para el interiorismo, que pretende recoger el resto de oferta necesaria para completar cualquier proyecto de interiorismo, tanto residencial como contract.

Por su lado, firmas especializadas en mobiliario, iluminación, diseño contemporáneo y equipamiento se darán cita en Home&Design, un escaparate de propuestas pensadas para proyectos residenciales, contract y comerciales.

Será así un punto de encuentro para interioristas, decoradores, arquitectos y distribuidores donde conocer nuevas colecciones, materiales y conceptos para crear espacios funcionales, atractivos y alineados con la actualidad.

Además, el área Deco volverá a concentrar una amplia oferta de artículos de decoración, menaje, artesanía, fragancias para el hogar y otros complementos capaces de aportar identidad propia a cualquier espacio. Asimismo, esta zona albergará lo último en decoración navideña, con propuestas únicas para una de las campañas más importantes para el sector.

Finalmente, Gifts volverá a ofrecer una amplia selección de artículos de regalo, papelería, souvenirs, gadgets y objetos inspiracionales para tiendas y establecimientos especializados. Dentro de esta área destacará también la Zona NEO, dedicada a las propuestas más creativas de marcas líderes en este segmento tan especial.

III CONCURSO DE MEJORES PROYECTOS DE INTERIORISMO

Más allá de la oferta expositiva, la próxima edición de Intergift acogerá una nueva convocatoria del Concurso Mejores Proyectos de Interiorismo, que en esta tercera edición volverá a reconocer a aquellos proyectos que destacan por su capacidad para generar experiencias, emocionar y aportar valor a través de la concepción de los espacios.

Asimismo, la feria volverá a generar rincones concebidos para emocionar a los profesionales y acercarles nuevas perspectivas sobre el diseño, la decoración y el hábitat, ha indicado Ifema Madrid. Complementará su propuesta comercial las ponencias especializadas y los talleres prácticos, orientadas a fomentar el intercambio de conocimiento y la conexión entre empresas y profesionales.