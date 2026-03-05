Lexus premia a la galería Proyectos Ultravioleta por el mejor stand y contenido artístico en ARCOmadrid

Foto de familia durante la entrega del Premio Lexus al mejor estand de ARCO 2026 a Proyectos Ultravioleta, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Lexus, partner oficial de ARCOmadrid 2026, ha otorgado el Premio al mejor Stand y Contenido Artístico de la edición, que este año ha sido concedido a la galería guatemalteca Proyectos Ultravioleta --stand 9A05-- con una dotación de 8.000 mil euros.

Este premio tiene como fin destacar no solo el gran trabajo que todos los artistas realizan en sus espacios, sino también a aquellos que despuntan por su gran presentación.

Así, como ha detallado en declaraciones a Europa Press el director general de Marketing en Lexus España, Sergio Bispo, Lexus lleva años colaborando con ARCOmadrid, y con este premio "es nuestra pequeña aportación al mundo de la cultura y al mundo del arte". De igual modo, ha resaltado que "estamos muy contentos de apoyar el arte en Latinoamérica y el arte en este caso guatemalteco".

En esta sexta edición del galardón el jurado ha estado formado por dos importantes personalidades pertenecientes al mundo del arte contemporáneo de España: Chus Martínez y Omar López Chahoud.

PROYECTO ULTRAVIOLETA

La galería premiada en esta ocasión, Galería Proyecto Ultravioleta, ha compuesto su stand con cuatro obras de diferentes artistas. La primera de ellas, firmada por Vivian Suter y sin título, es una lienzo con técnica mixta de dimensiones variables. Las pinturas se despliegan como configuraciones abiertas que desafían el espacio. Presentadas en instalación, los lienzos sin bastidor se relacionan entre sí, generando un campo pictórico en el que color, materia y escala se activan de manera simultánea.

La segunda de las propuestas de esta galería guatemalteca es de la artista Johanna Unzueta, llamada 'The Little Warrior', y se compone de varios métodos como la pintura acrílica, lápiz pastel, pastel al óleo, hilo de lino y algodón sobre madera teñida con índigo. Estas esculturas emplean técnicas tradicionales de teñido natural y un meticuloso trabajo de línea que evocan geometrías sagradas y formas ancestrales del patrimonio chileno. Realizadas sobre madera encontrada, se desarrollan a través de un proceso de composición intuitiva en el que dibujo y escultura convergen.

La tercera de las obras que presenta la premiada galería se titula 'Similama (Memorial para intersecciones)', de la artista Amalia Pica. Esta obra, de cero revestido de color y plexiglás, muestra formas geométricas se superponen generando tensiones visuales entre transparencia, opacidad y equilibrio. A partir de relaciones mínimas, activa el espacio como un sistema de intercambio, donde cada elemento depende del otro para sostenerse. Más que un objeto autónomo, la escultura opera como un dispositivo relacional, abierto a la percepción y al desplazamiento del cuerpo en el espacio.

Por último, la obra 'Noyantï ta nolhoke/La mirada de un pensar', de Silät + Claudia Alarcón, presenta un enlazado hecho en punto yica con fibra de chaguar (bromelia hieronymi) impregnada con tintes vegetales del Gran Chaco y, yallinas. La práctica del colectivo Silät preserva tradiciones ancestrales de la cosmovisión wichí y propone nuevos modelos de colaboración, ofreciendo oportunidades económicas a las cien mujeres que lo conforman. Las artistas establecen un paradigma sostenible de trabajo que desafía los sistemas de marginación histórica.

En declaraciones a Europa Press, una de las galeristas premiada, Cristina Rodríguez, ha asegurado que "después de tanto tiempo estamos muy felices de convivir y compartir este premio", ya que según la galardonada, este premio concedido por Lexus "realmente nos representa porque hace tiempo que estábamos viniendo a participar".