Look 2026 reunirá firmas líderes en estetica profesional del 13 al 15 de noviembre

LOOK Madrid 2026 reunirá del 13 al 15 de noviembre en Ifema Madrid una selección de firmas de estética profesional - IFEMA MADRID

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid 2026 reunirá del 13 al 15 de noviembre en Ifema Madrid una selección de firmas de estética profesional que han convertido "la calidad, la innovación y el desarrollo de producto en sus principales señas de identidad".

La feria ha reforzado la presencia de fabricantes europeos de aparatología estética, poniendo el foco en la excelencia tecnológica, la fiabilidad de los equipos, los estándares de seguridad y la capacidad de ofrecer soluciones avanzadas al mercado profesional, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Entre las firmas que podrán descubrir los profesionales figuran compañías de referencia como Termosalud, Cincos Medicina&Estética, Opphalo, Estyma Beauty, BTL, Endospheres, Leaseir, Rös&39; Milesman, Capenergy Medical, Enco, Sipania Technologies, Vossman, Sinclair, Zemits, Megasun, Bloomea Paris, Evolugie, XMedikal, Ir Medical.

También estarán presentes Novum Esthetic, Luna Aesthetic Group SL, Aphrodite Health and Beauty, Sayton Medical, Medinec Partners, Nacnova Technology, Aurora3D, Venus Aesthetic Intelligence, entre otras, representativas de distintos ámbitos de la estética profesional, desde la cosmética especializada hasta la aparatología y las tecnologías aplicadas a los tratamientos estéticos.

Asimismo, enfocado al ámbito profesional de la cosmética, LOOK Madrid contará con empresas y marcas de referencia como Armesso, Metics, Coolifting, Peanilla Cosmetics, ANEC Cosmetics, SQT Spain, Chebai Derma, Orygn, Opatra London, Naáy, Bestetic Selection Miriam Collado, Cosméticos Foráneos, Naturnua, Droguería Riesgo o Sepaderm, que mostrarán el potencial del sector a través de propuestas orientadas al cuidado de la piel, el bienestar y la innovación aplicada a los tratamientos estéticos.

"Hemos trabajado especialmente en la elección de las firmas que participarán en esta edición porque queremos ofrecer una propuesta de estética de gran calidad. Nos alegra contar con empresas que llevan años trabajando en el desarrollo de buenos productos, que innovan y que conocen las necesidades del profesional", ha señalado la directora de LOOK Madrid, Julia González.

En este sentido, ha destacado que esa es "la verdadera fortaleza" de Look: reunir marcas que tienen "mucho que aportar y que permiten a los visitantes descubrir soluciones de valor para sus negocios".

La actividad comercial se verá completada por una programación centrada en la formación y la actualización profesional. El XVIII Congreso de Estética, que tendrá lugar el 14 de noviembre, reunirá a referentes del sector para abordar algunos de los principales retos y oportunidades de la profesión.

Bajo esta línea de compromiso por la calidad, a las 11.10 horas, el experto en marcado CE, Ezequiel Olmos, ofrecerá en este espacio una ponencia dedicada a la certificación y las garantías de los equipos de aparatología estética, analizando aspectos clave relacionados con la normativa europea, la trazabilidad de los dispositivos y los criterios que deben tener en cuenta los profesionales a la hora de incorporar nueva tecnología a sus negocios.

Junto al Congreso, espacios como el Speaker Corner promoverán encuentros especializados para descubrir nuevas tendencias, compartir conocimiento y conocer experiencias que están contribuyendo "a la evolución de la estética profesional".

Asimismo, la programación contemplará encuentros de valor para el sector como la Noche de la Belleza, "uno de los principales puntos de neworking para los profesionales de la industria".

Con esta orientación, Look Madrid impulsará del 13 al 15 de noviembre "la visibilidad de las marcas europeas y favorecerá el encuentro con distribuidores y profesionales del sector para generar nuevas oportunidades de negocio".