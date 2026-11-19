LOOK Madrid 2026 cierra una edición de renovación con más de 230 marcas y grandes encuentros de la belleza profesional - IFEMA MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid 2026 ha cerrado su edición de 2026 tras reunir, del 13 al 15 de noviembre, a cerca de 30.000 profesionales de la peluquería, barbería, estética y cosmética, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La Feria Internacional de Belleza Profesional, organizada por Ifema Madrid, ha estrenado identidad y nuevos formatos en tres jornadas de actividad comercial, formación y grandes acontecimientos nacionales e internacionales que han reunido a algunos de los principales nombres del sector.

Las más de 230 marcas participantes han presentado sus novedades en un entorno de negocio e intercambio profesional, con reuniones comerciales, demostraciones y propuestas dirigidas a los salones de peluquería y centros de estética.

La buena acogida de los nuevos formatos y de los cambios introducidos, tanto entre expositores como visitantes, ha respaldado esta primera edición bajo la identidad LOOK Madrid y marca un punto de partida para seguir desarrollando el certamen.

La oferta ha abarcado los principales ámbitos de la belleza profesional, con soluciones de cosmética especializada, tratamientos y aparatología para los centros de estética, de la mano de firmas de primer nivel como Termosalud, Enco, BTL, Opphalo, Endospheres, Sinclair, Milesman, Capenergy Medical, Cincos Medicina & Estética, Vossman y Rös's, entre otras.

Por su parte, la peluquería y barbería ha contado con empresas de referencia como Artero Inspiring Style, Hey Joe!, Kaaral, Postquam, El Mirall Distribuciones o Mediceuticals, mientras que el sector de uñas ha reunido marcas como Bernal Cosmetics, Inocos Cosmetics o Siberia Salón para mostrar todo el potencial de este sector.

XVIII CONGRESO DE ESTÉTICA

El XVIII Congreso de Estética eleva el nivel de la programación profesional El XVIII Congreso de Estética ha dado un salto de calidad en esta edición, con un programa de alto nivel que ha reunido a referentes como Carmen Navarro, Jesús Peral, Miriam Collado, Iris Palencia, la doctora Natàlia Ribé, Ezequiel Olmos, Yvette Pons, Diana Montoya, Montse Pibernat, Cristina Galmiche y Sonia Boost. Los asistentes disfrutaron de un espacio de reflexión, además de un momento de cóctel ofrecido por Opphalo.

El encuentro ha combinado conocimiento científico, experiencia empresarial y nuevas perspectivas sobre el futuro de los centros de belleza, con contenidos sobre diagnóstico, tratamientos, seguridad de la aparatología, liderazgo, construcción de marca e inteligencia artificial. La jornada ha contado, además, con la moderación de Jesús Reyes y la presentación de la periodista Aránzazu Santos López.

La actividad ha continuado en Speaker Corner, donde firmas como Zemits, SQT Spain, Armesso, Peanilla Cosmetics, Striort, Venus, Wilapp, Paese, Aurora3d y Thuya, entre otras, han presentado tratamientos, novedades en aparatología, cuidado de la piel y maquillaje.

También han despertado interés las competiciones profesionales, con el II Campeonato de España de Masaje, patrocinado por Kapyderm, y el estreno del Campeonato de Cejas y Pestañas by Thuya, que han puesto a prueba las habilidades técnicas de los participantes.

A estas propuestas se ha sumado La Noche de la Belleza, patrocinada por Kapyderm y Wilapp, como punto de encuentro entre empresas y profesionales de la industria.

Main Stage supera las expectativas y la peluquería internacional conquista LOOK Madrid Una de las grandes apuestas de esta edición ha sido Main Stage, un nuevo escenario que ha tenido una excelente acogida entre los profesionales y que se perfila como uno de los espacios con mayor proyección de LOOK Madrid.

Firmas como Kapyderm, Treatwell, Oda Tools, Amabilia, Gamma Più, Ragnar, Termix, Klasscolor, Dousse, Salon Space, Booksy o el show de Siëro han protagonizado demostraciones y sesiones técnicas en directo, junto a la final de los Captain Cook Barber Awards y las conversaciones de LOOK Talks, patrocinadas por Kemon, sobre inteligencia artificial, tendencias y evolución del negocio de la peluquería.

La Pasarela Hair Look ha acogido uno de los grandes acontecimientos de esta edición: la llegada por primera vez a España del Alternative Hair Show Extravaganza, que ha reunido a artistas internacionales y ha celebrado la final del International Visionary Award.

La programación se ha completado con la 11.ª edición de Effervescene y la entrega de los AIPP Awards, dos citas de referencia para la peluquería creativa.

Por su parte, LOOK Focus ha reunido propuestas sobre barbería, cabello rizado, digitalización y nuevas herramientas para el salón con presencia de La Fresca Cosmética Ecológica, Esla Italy, HeyDiga o Intercoiffure España.

Entre sus momentos más destacados, Sebastián Forner 'Tian' ha sido proclamado Mejor Barbero del Año 2026 en los Premios Barberías con Encanto. El espacio también ha acogido la entrega de Estrellas QHAIR y propuestas como Hairitage y Kapymen Journal.

Los Premios Fígaro ponen el broche final a LOOK Madrid 2026 La programación ha concluido el lunes 16 de noviembre con la 17.ª edición de los Premios Fígaro, que ha proclamado a Jorge X, de Quantum Hair, Peluquero Español del Año 2026 por su colección Interference.

La gala ha reunido a destacados profesionales y equipos creativos de la peluquería española, con el reconocimiento a los mejores trabajos del año. Con esta edición, el histórico Salón Look inicia una nueva etapa bajo la identidad LOOK Madrid.

La organización encara la próxima convocatoria con el objetivo de consolidar los nuevos formatos, reforzar la oferta comercial y seguir impulsando una programación profesional que responda a las necesidades de la industria de la belleza.