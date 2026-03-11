Madrid acogerá del 27 al 29 de mayo Winemad, su primera feria internacional del vino

Madrid acogerá en 2026 su primera feria internacional del vino WINEMAD - WINEMAD

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá del 27 al 29 de mayo en Ifema Madrid su primera feria internacional exclusivamente profesional dedicada al sector vitivinícola, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Madrid International Wine Fair (Winemad) ha sido presentada hoy ante los medios de comunicación como un evento que aspira a convertir a Madrid en uno de los nuevos puntos de encuentro globales para el sector.

La feria reunirá a bodegas, distribuidores, importadores y profesionales del vino procedentes de distintos mercados internacionales.

Durante la presentación, Gerardo Correas, impulsor del proyecto, ha explicado que se trata de una feria profesional del vino que nace con la vocación de "convertirse en un gran punto de encuentro internacional para el sector". "Está pensada para generar negocio real entre bodegas, distribuidores, compradores, hostelería y profesionales del vino", señaló.

En el acto también ha estado presente Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, quien ha querido respaldar con su presencia el lanzamiento de Winemad.

Correas destacó que, a pesar de nuestro país es una de las grandes potencias vitivinícolas del mundo, el sector necesita más espacios donde conectar directamente la oferta con la demanda.

"España es uno de los grandes productores de vino del mundo, pero muchas bodegas, sobre todo medianas y pequeñas, necesitan abrir nuevos mercados y encontrar nuevos canales de distribución. Para eso es fundamental crear plataformas profesionales bien organizadas que faciliten ese contacto directo", añadió.

IMPULSAR EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DEL VINO

Winemad se ha planteado desde el principio sobre tres ejes estratégicos: la internacionalización, la generación de negocio y la potenciación del propio sector del vino.

"Queremos que la feria ayude a fortalecer la parte comercial del sector y a abrir nuevas oportunidades de negocio en un momento en el que la internacionalización y la apertura de nuevos mercados son más importantes que nunca", explicó Correas.

Uno de los rasgos diferenciales será su enfoque claramente orientado al negocio y su carácter exclusivamente profesional. La feria está diseñada para facilitar el contacto directo entre bodegas y compradores estratégicos, reduciendo intermediarios y favoreciendo acuerdos comerciales.

El eje central de esta estrategia será el programa Hosted Buyer, que prevé reunir en Madrid hasta 250 compradores internacionales invitados por la organización. Estos profesionales han sido seleccionados por su capacidad de compra, el tipo de vino que demandan y su alcance de distribución en distintos mercados.

Por el momento, 178 Hosted Buyers ya han confirmado su participación y acudirán a la feria con agendas de reuniones previamente organizadas, diseñadas para conectar de forma directa con las bodegas expositoras.

"Queremos que sea una feria donde realmente pasen cosas, donde las bodegas puedan sentarse con compradores que tengan capacidad real de compra y se generen nuevas oportunidades comerciales", ha explicado Correas durante la presentación de Winemad.

MADRID, UN PUNTO ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR

La elección de Madrid como sede responde al papel que la capital desempeña como uno de los grandes centros económicos, comerciales y logísticos del país.

"Madrid es uno de los grandes centros de consumo, de negocio y de conexión internacional de Europa. Aquí confluyen distribuidores, importadores, grandes grupos de restauración, hoteles y compradores de muchos países", concluyó Correas.

El programa de Winemad se completa con Taste Madrid, que extenderá la experiencia del vino más allá del recinto ferial. Durante los diez días previos a la feria, restaurantes, bares, hoteles y espacios culturales de la ciudad acogerán actividades gastronómicas y culturales vinculadas al vino.

Esta iniciativa permitirá acercar la cultura del vino al público general y conectar el sector con la vida cultural y gastronómica de la ciudad.