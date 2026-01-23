Un Madrid que sí "es para tanto" sorprende en Fitur para dar a conocer sus vinos, sus pueblos y su cocido BIC

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida - COMUNIDAD DE MADRID

El estand madrileño en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turimo, Fitur, ha acogido este viernes el Día de Madrid, donde se ha presentado como una ciudad, una región, que sí "es para tanto", con un vino que no se puede comprar en Internet y pueblos para perderse, donde el comercio de proximidad es protagonista y tapear en sus bares, como un cocido madrileño --Bien de Interés Cultural (BIC)-- es un modo de vida.

Un año más, la política madrileña se ha dado cita en la mayor cumbre turística de España para promocionar y dar a conocer a turistas de todo el mundo un destino que busca atraer y 'marcar' a quien lo visita.

La concejala delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha sido la encargada de abrir un acto que ha contado con la nota musical del elenco de 'Oliver Twist. El musical', que se ha escapado del escenario del Teatro La Latina para sorprender al público de Fitur con el tema '¿Quién soy yo?'.

Maíllo ha destacado que el turismo hace avanzar a la ciudad y a la región "a la madrileña", de la mano de sus grandes de artesanos, su patrimonio cultural, sus empresas y sus profesionales.

"Hay un Madrid que se está mostrando el mundo de una manera muy orgullosa (...). El turismo es mucho más que cifras, es una realidad que se siente. Podemos decir que la vida es eso que se pasa cuando uno hace planes en Madrid", ha destacado Maíllo.

Por el escenario también ha pasado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, quien ha puesto el foco en un sector, el turismo, que ya representa el 8,7% del PIB en una región "entre la modernidad y la tradición" cuya historia es todo un legado. "La presidenta (Isabel Díaz Ayuso) siempre ha pensado en ese equilibrio, siempre ha pensado en los pueblos y los municipios de Madrid y por eso nos propuso hacer una serie de acciones que tuvieran que ver con el embellecimiento de los municipios", ha señalado De Paco.

En concreto, ha resaltado el proyecto 'Historias con vida' en el que las personas más veteranas de los pequeños municipios de la región se convierten en "los mejores guías turísticos". Uno de ellos, Juan Bautista, de Valdilecha, ha explicado al público los atractivos turísticos y la historia de su pueblo.

La Comunidad y el Ayuntamiento han tirado de un video promocional que ha servido para mostrar los grandes atractivos de la ciudad, con paisajes que "sí son para tanto" como el parque de El Retiro, Patrimonio Mundial de la Unesco, así como sus calles, su vida cultural, su patrimonio, y también de la región, compuesta de 179 municipios en los que el Ejecutivo autonómico está desplegando su estrategia turística, enfocada en la descentralización.

"LA MEJOR CIUDAD PARA VIVIR" Y UNA REGIÓN QUE ES "CRUCE DE CAMINOS"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor desde el escenario al sector turístico de la capital al que considera "clave" para que esta sea "la mejor ciudad para vivir" y "para venir". "Es la mejor ciudad para vivir, entonces será la mejor ciudad para venir. Ese es el elemento tractor que nos permite encabezar los rankings turísticos", ha loado el regidor en su intervención.

Almeida ha centrado parte de su discurso en la importancia de unas administraciones que "acompañan en el protagonismo" al "verdadero motor" de la ciudad y de la región, aquellos que han situado a Madrid como una potencia turística y que permiten presentar Madrid como un caleidoscopio donde "sus atractivos son innumerables".

Finalmente, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado el potencial turístico de Madrid en un momento "realmente bueno" con más de 16,5 millones de personas que visitaron la región el año pasado de todos los rincones del mundo. Además, mantiene como objetivo prioritario países como México, Reino Unido y Estados Unidos.

Para Ayuso, el estand madrileño en Fitur expresa "todo lo lejos que está llegando Madrid", que es "cruce de caminos de historia y vanguardia", que se va a impulsar también con el turismo deportivo y que encuentro su foco principal el año que viene con la Fórmula 1, entre más de 400 eventos deportivos, a lo que suma el estadio del Rayo, el Bernabéu o el Metropolitano como "grandes embajadores", ha señalado la presidenta madrileña.

Para cerrar el Día de Madrid en Fitur, la banda sonora 'Ciudad de las estrellas' envolvió al público del pabellón 9 de Ifema Madrid para dar protagonismo al 'swing' y al baile, con un guiño incluido al director de cine Woody Allen, que rodará su próxima película íntegramente en Madrid durante la primavera de 2026.