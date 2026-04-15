Madridjoya 2026 supera ya las 100 empresas confirmadas para su 75ª edición. - IFEMA MADRID

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya, la Feria Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, avanza en la comercialización de su 75ª edición con más de 100 empresas ya confirmadas.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, la feria celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2026 una convocatoria marcada por el inicio de una nueva etapa con una única cita anual en septiembre.

En este sentido, la joyería en plata y en oro concentrará una "importante parte" de la oferta expositora, junto a una "destacada representación de relojería". El escaparate comercial se completará con empresas especializadas en piedras preciosas, perlas, maquinaria, estuchería, orfebrería, además de asociaciones sectoriales e industrias afines, configurando un espacio de negocio que refleja la diversidad, especialización y evolución de la industria joyera.

Asimismo, la buena respuesta empresarial ante esta cita anual del sector se traduce también en un perfil "cada vez más internacional". Junto a firmas líderes del mercado nacional, Madridjoya refuerza su dimensión exterior con la presencia de empresas procedentes de países como Italia, Portugal o Austria, además de otros mercados europeos e internacionales, "consolidando su papel como punto de encuentro para operadores nacionales e internacionales".

La feria coincidirá en fechas con Bisutex y ocupará los pabellones 1 y 3, con la oferta general de Madridjoya en el pabellón 3, así como un espacio específico de venta directa al profesional en el pabellón 1. El proceso de comercialización y participación continúa abierto para las empresas interesadas en formar parte de "una de las grandes citas del calendario ferial para el sector".