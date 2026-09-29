Madridjoya cierra su 75 edición con más de 7.300 profesionales y 300 marcas nacionales e internacionales

75 Edición De Madridjoya - IFEMA MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya ha cerrado su 75 edición con la asistencia de más de 7.300 profesionales, un 20% más que en la convocatoria anterior, y la participación de más de 300 marcas y empresas nacionales e internacionales procedentes de más de 20 países.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, la feria, celebrada del 24 al 27 de septiembre en el Pabellón 3, ha reunido durante cuatro jornadas a firmas, compradores y profesionales de la joyería y la relojería, además de acoger encuentros sectoriales, propuestas de diseño y actos de reconocimiento al oficio.

La organización ha destacado el crecimiento de la participación profesional, la ampliación de la oferta expositiva y la presencia de empresas de nuevos mercados, unos factores que, a su juicio, "consolidan a Madridjoya como encuentro anual del sector y refuerzan su dimensión internacional".

Asimismo, ha señalado que el cambio de fechas ha permitido distanciar el certamen de otras convocatorias internacionales y atraer a compradores de otros países. Las empresas participantes han puesto en valor el "dinamismo comercial registrado durante la feria, mientras que las firmas debutantes han mostrado, en su mayoría, interés en regresar en próximas ediciones".

I PREMIOS MADRIDJOYA

Durante el encuentro se han entregado los I Premios Madridjoya, creados con el apoyo de la Confederación de la Joyería de España, para reconocer trayectorias profesionales y empresariales vinculadas a la joyería y la relojería españolas.

La familia Aguilar de Dios ha recibido el Premio a la Trayectoria Profesional, entregado por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren.

Por su parte, Isidoro Hernández ha sido distinguido con el Premio al Oficio Artesano y Maestría Joyera, de manos de la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, Olga Ruiz Castillo, mientras que Gold&Roses ha obtenido el Premio a la Innovación en Producto o Procesos, entregado por el presidente de la Confederación de la Joyería de España, Óscar Rodríguez.

Joyerías José Luis ha recibido el Premio al Desarrollo Empresarial y Estrategia Comercial, entregado por la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto.

Asimismo, el Premio de Honor Madridjoya 2026 ha recaído en Pedro Pérez, fundador de Grupo Dúplex, en reconocimiento a una trayectoria ligada al impulso y evolución del sector en España. El galardón ha sido entregado por la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede.

La programación de la feria ha incluido también encuentros, mesas y actividades desarrolladas junto a asociaciones, instituciones y profesionales de la industria, con contenidos centrados en la formación, la innovación y la evolución del mercado.

Entre otros participantes, han intervenido el Centro de Referencia Nacional de Joyería y Orfebrería, a través de su programa Arte y Talento, la Confederación de la Joyería de España, emprendedores y otros agentes del sector.

Córdoba ha tenido además una presencia destacada en esta edición, una de las primeras grandes citas profesionales celebradas tras el reconocimiento europeo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Joyería de Córdoba. La feria ha acogido igualmente la conmemoración del centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Comunidad de Madrid y del 30 aniversario de la Asociación Joyas de Autor.