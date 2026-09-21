Madridjoya recorrerá la historia de la relojería con una exposición de piezas y mecanismos antiguos. - IFEMA MADRID

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya mostrará la historia y evolución de la relojería a través de una exposición de relojes antiguos, piezas de bolsillo, calibres mecánicos y herramientas tradicionales de taller, dentro de la colección 'El Arte de Conservar el Tiempo', que podrá visitarse en la Plaza del Tiempo durante la 75ª edición de la feria, que se celebrará desde este jueves al domingo en Ifema Madrid.

La colección pertenece a los joyeros Juan María Ferrándiz Quesada y Francisco Javier Ferrándiz Quesada, de Joyería Ferrándiz, y está formada por piezas conservadas y restauradas durante más de medio siglo de dedicación al oficio, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

El recorrido permitirá conocer la evolución de la relojería desde su dimensión artística y ornamental hasta el desarrollo de mecanismos de precisión, con piezas europeas de los siglos XIX y XX.

Entre los ejemplares expuestos figurará un reloj de bolsillo Memento Mori con forma de calavera, concebido como símbolo de la fugacidad del tiempo. Además, la muestra incluirá también relojes ornamentales de sobremesa, un reloj pórtico con marquetería, instrumentos suizos de las casas Zenith y Jaeger, despertadores de carga manual y esferas de plata cinceladas con detalles dorados.

Asimismo, se expondrán calibres sin caja exterior para permitir apreciar la arquitectura de sus movimientos, así como el trabajo artesanal de los puentes, los rubíes, los grabados y los engranajes que habitualmente permanecen ocultos.

La Plaza del Tiempo combinará esta mirada al patrimonio del oficio con la oferta comercial de relojería presente en el Pabellón 3, donde se mostrarán marcas y nuevas colecciones dirigidas a distribuidores, joyerías y comercios especializados.

DÉCADAS DE DEDICACIÓN A LA RELOJERÍA

La relación de Juan María Ferrándiz Quesada con la relojería comenzó en el taller de su padre, maestro relojero. Tras el traslado familiar a Úbeda, en 1970 nació la firma Ferrándiz en un pequeño establecimiento de la calle Real.

Desde joven, Ferrándiz compaginó su formación técnica con el aprendizaje del oficio hasta especializarse en restauración de relojería antigua y micromecánica.

La colección se formó durante décadas mediante adquisiciones, intercambios entre profesionales, legados de clientes y el rescate de mecanismos cuyas cajas de oro habían sido desmontadas para vender el metal. La familia Ferrándiz recuperó estos calibres para preservar "su valor histórico y mecánico".

Este trabajo incluye la fabricación artesanal de ejes, pivotes y otros componentes que ya no se encuentran en el mercado. Cada intervención busca devolver la precisión a la pieza sin alterar "su fidelidad histórica".

Madridjoya contará en esta edición con más de 300 marcas y empresas procedentes de más de 20 países. Junto a la Plaza del Tiempo, la feria contará con otros espacios como la Plaza de la Joyería, dedicada a propuestas de mayor valor añadido, con firmas de joyería en oro, piezas exclusivas y diseño.

Los profesionales interesados en acudir a Madridjoya, que se celebrará desde este jueves al domingo en Ifema Madrid coincidiendo con Bisutex, podrán obtener su pase a través de la web de la feria.