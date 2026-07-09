Madridjoya reunirá en septiembre a 130 firmas con sus propuestas de joyería, relojería y piedras preciosas

Madridjoya reunirá este septiembre las propuestas "más exclusivas" de joyería, relojería y piedras preciosas - IFEMA MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madridjoya, la Feria Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, reunirá a más de 130 firmas entre el 24 y 27 de septiembre para mostrar sus propuestas de joyería en oro y plata, relojería, piedras preciosas, estuchería, maquinaría y servicios para la industria.

Ifema Madrid, la organizadora de esta cita, ha detallado en un comunicado que esta 75º edición ocupará más de 4.000 metros cuadrados de exposición, entre los que se ubicará la Plaza de la Joyería, un espacio dedicado a las propuestas de mayor valor añadido.

Esta unirá las propuestas de empresas como Sucesores de Simón Franco, Bustinza, Diamantes Javier García, Tagor, Talleres Victoria, Martínez Priego, AlpiOr, la italiana Generoso Gioielli o la turca Zen Diamond.

La joyería en plata también estará representada en estas jornadas con Lineargent, Salvatore, Liska, Luxenter, Victoria Cruz, Sikno y Vicente Manzano.

Por otro lado, las propuestas de relojería construirán la Plaza del Tiempo, donde los visitantes podrán conocer las novedades de Marea, Movado, Aviador, Neckmarine, entre otros.

Esta feria también se posiciona como un punto de encuentro para la creatividad y el diseño gracias al Área Minis, un espacio reservado a la joyería de autor, talleres artesanos y firmas emergentes que aportan "nuevas perspectivas" al sector.

Madridjoya ha resaltado su dimensión internacional como uno de los "grandes valores" de esta edición. Además de nombres como los de la austriaca Boltenstern, Generoso Gioielli 1970, Dotea o la italiana Gemme d'Oriente, también participarán casas procedentes de Turquía, Polonia, Bélgica, México, Colombia, Portugal y Alemania, lo que refleja el "creciente interés" de los nuevos mercados.

Celebrada simultáneamente con Bisutex, la Feria Internacional de Bisutería, Madridjoya busca impulsar las sinergias entre los sectores de la joyería, la bisutería y los complementos y ofrecer "una experiencia comercial más completa" a compradores nacionales e internacionales.