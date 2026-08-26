Madring completa sus primeros tests de F3 en pista y ya está listo para el Gran Premio de España

Tests oficiales del Campeonato FIA Fórmula 3 en Madring. - F1

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 3 ha completado este martes la segunda y última jornada de sus tests oficiales en Madring, probando de tal manera el nuevo circuito madrileño antes de que albergue del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España 2026 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"30 pilotos de 10 equipos han rodado sobre los 5,4 kilómetros del trazado, poniendo a prueba tanto el comportamiento de la pista como el funcionamiento de los diferentes dispositivos deportivos, técnicos, médicos, de seguridad y coordinación desplegados", informaron en una nota los organizadores del Gran Premio de España en este nuevo trazado.

"Después de una primera toma de contacto, la segunda jornada ha permitido a equipos y pilotos seguir acumulando kilómetros y profundizar en el conocimiento de un trazado completamente nuevo, desde sus zonas más técnicas hasta uno de sus puntos más singulares: La Monumental", se refirió el texto a la curva peraltada que ya actúa como desafío.

"Madring ha puesto en funcionamiento un amplio dispositivo humano y técnico similar al que operará durante el Gran Premio. El operativo ha contado con 120 comisarios de pista, 60 profesionales sanitarios, 9 ambulancias, 23 bomberos, 8 vehículos de intervención contra incendios, 30 vehículos de rescate y asistencia y 40 profesionales dedicados a la coordinación logística", subrayó el mismo comunicado de prensa.

"A lo largo de los dos días se han activado los procedimientos de dirección de carrera y control de pista, los sistemas de comunicaciones y señalización, la actuación de los 'marshalls', la recuperación de vehículos y la coordinación entre los diferentes recursos distribuidos a lo largo del trazado", añadieron los organizadores en su nota.

"La actividad en pista", acorde a ese texto, "ha permitido además comprobar sobre el terreno la respuesta del trazado y de los equipos de intervención ante las diferentes situaciones propias de una sesión de competición".

"Los servicios de asistencia y rescate han actuado cuando ha sido necesario para atender a los pilotos y recuperar los monoplazas, cumpliendo los procedimientos y tiempos previstos", recalcó la nota de prensa al respecto de una pista que "ha respondido conforme a lo esperado durante las dos jornadas de rodaje".

"La finalización de los tests supone así un nuevo paso en la preparación de Madring. Tras meses de trabajos y con el trazado ya terminado, el circuito ha pasado de la puesta a punto a la actividad real en pista, completando sus primeras jornadas oficiales de pruebas antes de afrontar su gran cita", concluyó el comunicado.