Más de 100 marcas se han sumado ya a la próxima edición de Momad que se celebrará a finales de julio

Más de 100 marcas forman ya parte de MOMAD julio, una nueva edición marcada por la calidad y la selección del producto Organizada por IFEMA MADRID. - IFEMA MADRID

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, Momad, organizada por Ifema Madrid, reunirá del 23 al 25 de julio, más de 100 marcas "con identidad propia" que abarcan los segmentos casual, contemporáneo, calzado, invitada, baño y resort.

Firmas procedentes de más de una decena de países, entre los que se encuentran Italia, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Turquía o Grecia --además del Made In Spain-- aportarán "la visión diversa del sector y el carácter global de esa cita", ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

Asimismo, esta presencia internacional se verá impulsada por un Programa de Compradores dirigido a perfiles estratégicos de distintos mercados, que convertirá a Madrid durante tres días en "un punto de encuentro para identificar tendencias, analizar propuestas y generar nuevas oportunidades de negocio" en una convocatoria que abre el calendario ferial de la moda.

En concreto, la moda contemporánea concentrará una parte relevante de la oferta, con firmas como Vilagallo, EMME, Colour Nude, Alba Conde, Montoto, Pisonero, No Secrets o Elisa Cortés.

En este sentido, presentarán propuestas que trabajan el diseño desde la coherencia de colección y una orientación al canal multimarca, "con especial atención al producto y a la construcción de marca".

En paralelo, el área casual incorporará propuestas como Surkana, Meisïe, Orfeo, Tartaruga, Nekane, Mía o Jaase, configurando un segmento que amplía la oferta de la Feria y que conecta con "una parte relevante del retail".

Estas firmas, con recorrido dentro del circuito comercial, aportarán "dinamismo al conjunto expositivo y completan una de las categorías con mayor presencia dentro de la feria".

El calzado tendrá también un papel destacado con marcas como Victoria, Star Love, Ria Menorca o ECCO, que se integrarán en la propuesta global como una de las categorías con "mayor calidad de producto".

A este bloque se suma la moda de invitada y ocasión especial, con firmas como Sonia Peña, Carla Ruiz, Mouriño, Seda y Color o Máscara, que mantienen su espacio y aportan una oferta especializada orientada a eventos y ceremonia.

La propuesta se completará también con colecciones de baño y resortwear, en las que participan AFS, Canarias Islas de Moda, Gran Canaria Swim Week, Piti Cuiti, Mele Beach o Twins Fantasy.

Del 23 al 25 de julio, Momad se presenta como una oportunidad para que compradores y tiendas descubran "nuevas marcas, conozcan producto y tomen decisiones en un momento clave para anticipar lo que llegará al mercado en próximas temporadas".