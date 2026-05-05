Más de 200 profesionales del sector sociosanitario se darán cita en la primera edición de SocioCARE

Sociocare - IFEMA MADRID

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 profesionales del sector sociosanitario se darán cita en la primera edición del Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCARE, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid y nace como un espacio de análisis, reflexión e intercambio de experiencias entre los distintos agentes implicados en la provisión de servicios asistenciales, tanto en el ámbito público como privado.

El Comité Organizador, que ha mantenido una reunión de trabajo para avanzar los preparativos de esta primera edición, está integrado por representantes de las principales organizaciones sectoriales, y el encuentro cuanta con el respaldo de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

El área expositiva contará con la presencia de empresas y entidades vinculadas a la innovación, la tecnología, la gestión y la prestación de cuidados que mostrarán soluciones orientadas a mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios asistenciales. Además, cuenta ya con el respaldo de patrocinadores como entidades de referencia en el ámbito de la discapacidad, la atención a la dependencia y los servicios sociosanitarios.

ÁREA CONGRESUAL

Toda esta actividad se verá completada con el área congresual, que reunirá a importantes voces para el sector de los cuidados, y en el que se debatirán los aspectos más relevantes que afectan al sector.

La primera jornada estará centrada en los cambios estructurales que afectan al sector, con especial atención a los nuevos modelos residenciales, el impacto de la longevidad y la relación entre planificación, construcción y financiación de los recursos asistenciales. El programa incluirá también sesiones dedicadas a la soledad no deseada, la gestión y captación de talento, el impacto del edadismo y la organización de los cuidados en entornos rurales.

Asimismo, se analizará el papel de la tecnología en la prestación de servicios y se abrirá un espacio de reflexión sobre el final de la vida dentro del proceso asistencial, abordando este ámbito desde una perspectiva profesional y social.

La segunda jornada pondrá el foco en la atención en el entorno, los servicios de proximidad y la evolución del cuidado residencial, así como en la coordinación sociosanitaria como elemento clave para la eficiencia del sistema.

A lo largo del día se abordarán también cuestiones relacionadas con la atención a personas con demencia, discapacidad y dependencia, y se analizará el impacto de determinadas medidas económicas, como la desindexación o el salario mínimo interprofesional, en la viabilidad del sistema de cuidados.

El programa se completará con una ponencia dedicada a los 20 años de la Ley de la Dependencia y una mesa de cierre centrada en las principales reivindicaciones del sector, con el objetivo de aportar una visión compartida sobre los retos inmediatos y las líneas de actuación futuras.

La tercera jornada estará orientada a un formato más práctico y relacional, con el objetivo de facilitar el intercambio directo de conocimiento y experiencias entre los distintos perfiles profesionales del sector. Así, se desarrollará un programa de talleres especializados y desayunos de networking, concebidos como espacios de trabajo y diálogo en grupos reducidos.

Por su lado, los talleres abordarán cuestiones concretas de la gestión y prestación de los cuidados, con un enfoque aplicado y participativo, permitiendo a los asistentes profundizar en soluciones reales, compartir buenas prácticas y analizar casos de uso vinculados a la operativa diaria de los servicios asistenciales.

Estas sesiones estarán orientadas tanto a profesionales de la gestión como a responsables técnicos y directivos del ámbito público y privado, han indicado desde la organización.

PONENTES CONFIRMADOS

Entre las primeras intervenciones confirmadas en el programa de ponentes y mesas de debate para abordar algunos de los principales retos del sistema de cuidados en España desde una perspectiva sanitaria, social, territorial e institucional destaca Vanesa Pytel, neuróloga y doctora en Ciencias Médico-Quirúrgicas, que ofrecerá la ponencia 'El cerebro como activo estratégico', una reflexión sobre la importancia del cuidado cognitivo y cerebral en el envejecimiento y en los modelos de atención actuales.

En el ámbito de la gestión y el desarrollo de infraestructuras, Andreu Huguet (Healthcare) y Javier Romero (Grupo Emera España) participarán en la mesa de debate sobre 'Construcción y financiación', que estará moderada por la FED, y en la que se analizarán los retos presentes y futuros en la planificación de recursos residenciales y sociosanitarios.

Por su parte, Elena Sampedro, directora general de Asispa, protagonizará una ponencia centrada en la campaña #Stopedadismo, poniendo el foco en la lucha contra la discriminación por edad y en la necesidad de un cambio cultural y social en la percepción de las personas mayores.

El territorio y la despoblación tendrán un papel destacado en la mesa de debate 'Cuidar en la España rural: raíces y cuidados', que reunirá a representantes de la administración local, autonómica y estatal. Participarán, por el momento, Francisco Díaz Latorre, director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Fernando Sabés, alcalde de San Esteban de Litera (Huesca); José Vicente Granado, concejal de Mayores del Ayuntamiento de Pescueza (Cáceres); y Ana de los Ángeles Marín Andréu, directora general de Políticas Contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El programa incluirá también la ponencia 'Aprendamos a morir', a cargo de Laura Cañete, supervisora del Proyecto Caronte de Fundación Asispa, centrada en el acompañamiento y la dignidad en el final de la vida. Asimismo, se celebrará el coloquio 'Servicios de proximidad: servicios públicos, comunidad y cercanía', con la participación de responsables municipales de grandes ciudades: José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid; Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid; y Marta Torrado, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia.

La humanización de los cuidados será otro de los ejes del encuentro con la ponencia 'De los principios a las operaciones', que impartirá Rocío Alonso Vallín, directora de Humanización de DomusVi. María Teresa Sancho Castiello, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), abordará el marco normativo y los retos del sistema público en la ponencia '20 años de la Ley de la Dependencia'.

Por último, Antonio Burgueño Torijano, de la Comisión de Salud y Coordinación Sociosanitaria de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), analizará los cuidados de larga duración en personas con demencia, una de las principales prioridades del ámbito sociosanitario en los próximos años.

SocioCARE se celebrará de forma paralela a TECMA, SRR, Global Mobility Call y el Foro de las Ciudades de Madrid. Esta coincidencia, del 9 al 11 de junio, configurará una Semana de los Servicios a la Ciudadanía, convirtiendo al Recinto Ferial en un espacio de referencia para las administraciones públicas al concentrar, en tres jornadas, a los principales actores de la gobernanza municipal, autonómica, estatal y europea.