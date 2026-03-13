Más de 420 empresas se inscriben para la próxima edición de la Semana Internacional de la Construcción

Archivo - La Semana Internacional de la Construcción - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 420 empresas se han inscrito ya para la próxima edición de la Semana Internacional de la Construcción 2026, que se celebrará del 10 al 13 de noviembre en Ifema Madrid.

Según recoge la entidad ferial en un comunicado, este volumen de registros representa el 75% de la ocupación total registrada en 2024, "consolidando la confianza de la industria en este gran encuentro profesional".

Este avance viene respaldado por el acuerdo estratégico con CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, que desde la presidencia del Comité Organizador de Construtec, "fortalece la presencia y representatividad de la industria y consolida este encuentro como la cita esencial para la cadena de valor del entorno construido".

En palabras del presidente de CEPCO y del Comité Organizador de Construtec, Luis Rodulfo, "la Semana Internacional de la Construcción es un espacio indispensable para poner en valor la capacidad innovadora y transformadora de la industria española de construcción". "Trabajamos, en el marco de estos cuatro eventos, por impulsar un sector más industrializado, sostenible y competitivo. La respuesta de las empresas confirma que avanzamos en la dirección correcta, consolidando a este encuentro como la gran referencia profesional de nuestro país", ha planteado.

La convocatoria, que contará con el apoyo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Madrid, todas las asociaciones e instituciones del sector y la prensa técnica nacional e internacional, volverá a integrar las cuatro ferias del ámbito constructivo: Construtec, Veteco, Smart Doors y Piscimad. Juntas, conforman un proyecto unificado que impulsa un ecosistema moderno, industrializado y sostenible, conectando a toda la cadena de valor.

La última edición, celebrada en 2024, reunió a más de 42.000 m2 de superficie expositiva, 46.700 profesionales acreditados, 560 empresas participantes y visitantes procedentes de más de 80 países.

II CONGRESO

Durante la edición 2026 se celebrará el II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción. Reunirá a más de 100 ponentes y ofrecerá más de 80 jornadas y actividades de alto nivel.

El programa se articula en torno a cinco ejes estratégicos: construcción industrializada, sostenibilidad y economía circular, digitalización, liderazgo sectorial y estrategia empresarial y talento y personas.

Se trata de un foro especialmente dirigido a constructoras, promotoras, fabricantes, distribuidores, arquitectos, ingenierías, prescriptores, administraciones, instituciones y agentes influyentes en la transformación del sector.