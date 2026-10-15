Más de 500 empresas participarán en la Semana Internacional de Construcción que reúne a toda la cadena de valor

Presentación de la Semana Internacional de la Construcción en Ifema Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción se celebrará en los pabellones 7,8, 9 y 10 del 10 al 13 de noviembre en Ifema Madrid con la participación de más de 500 empresas y toda la cadena de valor de edificación que abordarán la transformación del sector en una exposición de más de 43.000 metros cuadrados netos.

Esta dimensión convierte el encuentro en "una de las principales plataformas profesionales del sector de la construcción del sur de Europa y un espacio de referencia para la presentación de soluciones, la generación de negocio y el intercambio de conocimiento".

Durante la presentación de la feria este jueves en Ifema Madrid ha habido una mesa redonda en la que han intervenido el presidente del Comité Organizador de la Semana Internacional de la Construcción y presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Luis Rodulfo, el director de Asefave (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas), Pablo Martin y el presidente de la Federación Nacional de Fabricantes, Instaladores y Mantenedores de Puertas y Automatismos (Fimpa), Juan Ramírez.

La mesa ha estado moderada por el director de la Semana Internacional de la Construcción, Alberto Leal, quien ha destacado que la cita es "el tercer evento más importante de Ifema Madrid" después de Fitur y Fruit Attraction.

En concreto, el proyecto integra las ferias Construtec, Veteco, Smart Doors y Piscimad que conectarán la oferta de fabricantes, distribuidores y proveedores de materiales, sistemas y tecnologías con la demanda profesional representada por constructoras, promotoras inmobiliarias, estudios de arquitectura, ingenierías, empresas instaladoras, aparejadores, prescriptores, fachadistas, reformistas, importadores, gestores de proyectos y responsables de las administraciones públicas.

La Semana Internacional de la Construcción parte de la especialización de sus cuatro ferias para ofrecer "una visión transversal del entorno construido". El proyecto reúne sectores y actividades que intervienen en las distintas fases de un edificio, desde el diseño y la elección de materiales hasta la ejecución, la instalación, la eficiencia energética, el mantenimiento y la rehabilitación.

Construtec concentrará la oferta relacionada con materiales, sistemas constructivos, industrialización, maquinaria, herramientas, arquitectura y soluciones digitales e incorporará asimismo Construtec Bim.

Por su parte, Veteco reunirá a las empresas especializadas en ventanas, fachadas ligeras, cerramientos, vidrio, protección solar, herrajes, accesorios, maquinaria y soluciones para mejorar el comportamiento de la envolvente arquitectónica. Además, se incluirán las áreas Veteco Solar y Veteco Glass.

Para soluciones vinculadas a puertas, automatismos, controles de acceso, seguridad, accesibilidad y protección contra incendios se encargará Smart Doors.

De su lado, Piscimad reunirá a la industria de las piscinas, las instalaciones acuáticas, el bienestar y el equipamiento relacionado, conectando fabricantes, distribuidores e instaladores con.

UNA INDUSTRIA ESTRATÉGICA PARA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

La Semana se celebra en "un contexto de crecimiento y transformación para la industria de fabricantes de productos y materiales de construcción".

El sector está integrado por alrededor de 28.500 empresas y alcanzó los 410.000 ocupados en el segundo trimestre de 2026, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra representa el 1,8% del empleo total en España y el 13,2% del empleo de la industria española. La tasa de paro sectorial se situó en el 6,1%, por debajo del 9,9% registrado en el conjunto nacional.

La actividad de esta industria supone, asimismo, el 2,1% del producto interior bruto nacional y mantiene "una importante proyección exterior".

En 2025, las exportaciones españolas de materiales y productos para la construcción alcanzaron los 27.450 millones de euros, con "un saldo comercial positivo de 3.590 millones". Durante el primer semestre de 2026, las ventas al exterior aumentaron un 5% y el superávit comercial se situó en 1.852 millones de euros, un 12,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

VIVIENDA, INDUSTRIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

Uno de los principales ejes del proyecto será el II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, organizado en colaboración con Alimarket, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre en el pabellón 7 de Ifema Madrid.

El Congreso reunirá durante tres jornadas a cerca de 50 ponentes y representantes de empresas, asociaciones e instituciones de referencia. Su programa se desarrollará simultáneamente en dos espacios, el Auditorio Empresarial y el Auditorio Sectorial, con el objetivo de "ofrecer una visión complementaria de los principales retos económicos, productivos y tecnológicos de la industria".

En concreto, el Auditorio Empresarial abordará cuestiones relacionadas con la distribución de materiales, la promoción inmobiliaria, la demanda de vivienda y la construcción industrializada.

De hecho, la mesa redonda ha puesto el foco en la construcción industrializada. Según ha señalado Rodulfo es "una parte más del proceso de construcción" y quién lo haga bien tendrá "muchas ventajas, entre ellas ahorrará costes".

Por su parte, el Auditorio Sectorial analizará la situación de la construcción en España, los cambios en los modelos de promoción y ejecución, la sostenibilidad, la innovación, la inversión y la incorporación de nuevas herramientas digitales.

Los contenidos estarán especialmente dirigidos a constructoras, promotoras, arquitectos, ingenierías, prescriptores, fabricantes, distribuidores, inversores y empresas instaladoras, favoreciendo el intercambio entre quienes producen las soluciones y quienes toman las decisiones sobre su incorporación a edificios, desarrollos inmobiliarios y proyectos urbanos.

Entre las organizaciones y empresas representadas en el programa figuran Cepco, la Confederación Nacional de la Construcción, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, APCE España, Asprima, la Fundación Laboral de la Construcción, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el Instituto de Tecnología de la Construcción Eduardo Torroja, Itec, Building Smart, Plataforma Tecnológica Española de la Construcción o Ayuntamiento de Madrid, entre otras.

COLOMBIA COMO PAÍS INVITADO

La internacionalización volverá a ser "uno de los ejes estratégicos del proyecto". En este contexto, Colombia participará como País Invitado, reforzando "la dimensión internacional del encuentro y su conexión con Iberoamérica".

La participación colombiana permitirá crear espacios de diálogo, intercambio de conocimiento y colaboración entre empresas, asociaciones e instituciones de ambos países. El programa congresual incluye una jornada especial dedicada a Colombia como País Invitado.

Junto a ello, la convocatoria contará con Barcelona como Ciudad Invitada y con la Comunidad Foral de Navarra como Comunidad Autónoma Invitada, reforzando "la presencia institucional y el intercambio de experiencias ligadas a la arquitectura, la innovación, la sostenibilidad y la transformación del entorno construido".

Estas iniciativas consolidan el posicionamiento de la Semana Internacional de la Construcción como "un espacio de encuentro para empresas y profesionales, además de para ciudades, territorios e instituciones que están impulsando nuevos modelos de desarrollo urbano, rehabilitación, sostenibilidad e innovación". Además, el 12 de noviembre habrá un almuerzo institucional con reconocimientos de la semana y la posterior entrega de premios.