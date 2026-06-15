Más de 7.000 profesionales y 180 firmas de la charcutería se darán cita en CharcutExpo 2026

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MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La charcutería tiene una cita en Madrid este martes y miércoles en CharcutExpo 2026, la feria internacional dedicada a los charcuteros y sus negocios que abrirá sus puertas en Ifema Madrid para recibir a más de 7.000 profesionales del sector y 180 firmas que descubrirán las tendencias, soluciones y estrategias con las que impulsar la competitividad.

Con su celebración, la feria generará un impacto económico de más de 4 millones de euros y convertirá Madrid en el "escaparate internacional de la charcutería", recoge Ifema Madrid en un comunicado. La misma nace con el objetivo de convertirse en la plataforma profesional "de referencia para un sector que vive un momento de transformación".

La evolución de los hábitos de consumo, la presión sobre los costes, el relevo generacional y la necesidad de atraer talento joven, la convivencia entre la charcutería tradicional y la gran distribución, la digitalización del punto de venta y la búsqueda de nuevas formas de generar valor marcan hoy "el futuro de un oficio profundamente vinculado a la identidad gastronómica española".

Bajo el lema 'El Arte del Sabor: La nueva generación de charcuterías', la feria contará con más de 12.000 metros cuadrados de zona expositiva con 187 firmas expositoras que presentarán las últimas novedades en jamón ibérico, jamón serrano, embutidos, fiambres, patés, foies, quesos, elaborados de quinta gama, conservas, ahumados, vinos y aceites, así como soluciones de equipamiento, vitrinas refrigeradas, maquinaria de obrador, básculas, cuchillería, cortadoras, sistemas de frío, packaging, envasado, limpieza, seguridad, TPVs y software de gestión.

MÁS DE 100 EXPERTOS EN PONENCIA

La feria se complementará con el CharcutExpo Congress, que reunirá a 122 expertos del sector en cuatro escenarios simultáneos, con una agenda formada por 65 ponencias y actividades que abordarán los grandes retos del sector desde una visión aplicada al día a día del charcutero.

La rentabilidad del punto de venta, el aumento del ticket medio, la diferenciación frente a alternativas más económicas, el papel del producto premium, la digitalización del negocio, la exposición en vitrina, la experiencia de cliente o el relevo generacional serán algunos de los temas centrales del programa.

El Foro Retail para Charcuterías abordará cómo la charcutería puede ganar relevancia en la cesta de la compra sin renunciar a su esencia de la mano de charcuteros, directivos y expertos referentes en el sector como María José Sánchez, CEO de Los Extremeños; Octavio Rodríguez, propietario de la charcutería Octavio, o José Manuel Manglano, propietario de la charcutería Manglano.

QUESO Y CORTE PROFESIONAL

El producto y el saber hacer también tendrán un papel protagonista en el Obrador de Charcutería by Argal, con demostraciones de Albert Boronat, CEO de Colmado de Llívia, y Jérémie Crauser, chef charcutero de Charcuterie Crauser et Bello, que acercarán nuevas miradas sobre la charcutería francesa y la tradición de Lyon.

También pondrá el foco en la técnica y la innovación aplicada al producto de la mano de expertos como el director general de Tiendas Peña, Antonio Peña Barrio, o Rafa Peña, chef charcutero de Provisions Gresca, que compartirán nuevas formas de entender la charcutería desde el oficio, la creatividad, la calidad y la especialización.

El queso tendrá también un papel destacado a través de Planeta Queso, un espacio que abordará cómo esta categoría puede convertirse en una palanca de diferenciación, rentabilidad y experiencia para charcuterías, supermercados y hostelería.

En el marco de CharcutExpo 2026 tendrán lugar también la primera edición de los Premios Joyas de la Charcutería, que buscan reconocer a los establecimientos y profesionales que están marcando el camino del sector en España. Los premios premiarán a las Estrellas Michelin de la charcutería de cada provincia española, otorgando una, dos o tres Joyas Charcuteras.

Los concursos serán otro de los grandes atractivos de la feria. CharcutExpo reunirá a 88 concursantes entre el Concurso Internacional de Cortadores de Jamón y el Concurso a la Mejor Tabla de Quesos para Charcuterías y Restauración, dos competiciones que reconocerán la excelencia profesional, la técnica, la creatividad y la capacidad de poner en valor el producto ante el consumidor.