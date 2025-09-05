Más de diez charlas y mesas redondas componen el Speaker's Corner de Intergift

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) - Más de diez charlas y mesas redondas configurarán el programa de actividades del Speaker's Corner de Intergift, Salón Internacional del Regalo y Decoración, que se celebra del 10 al 13 de septiembre en Ifema Madrid.

En este espacio de debate dentro de la Feria, se abordarán cuestiones "de máximo interés para los profesionales del sector, todo ello en un formato participativo", han indicado desde Ifema en un comunicado.

A través de esta área, Intergift volverá a poner el foco en la innovación y en la formación aplicada al día a día de las empresas con contenidos que abarcan desde el marketing digital y la inteligencia artificial hasta la creatividad, la artesanía y nuevas fórmulas de gestión comercial.

De esta forma, han destacado que "será una oportunidad clave para que los profesionales encuentren inspiración y recursos que contribuyan al crecimiento de su actividad".

La programación arrancará el miércoles 10 de septiembre a las 11.30 horas de la mano de Interior Design Masterclass, que expondrán la aplicación de la inteligencia artificial en la formación empresarial.

La jornada continuará con Trece Matices y su ponencia No es magia, es Branding, dedicada a la importancia de la diferenciación en un mercado competitivo.

Durante el jueves 11 de septiembre el Speaker's Corner de Intergift abrirá a las 12.30 horas con la ponencia 'Cómo vender más gracias a las redes sociales' protagonizada por Brainprise.

JUEGUETES DIDÁCTICOS

Por la tarde, Allied Techno ofrecerá una charla sobre la importancia de los juguetes didácticos y el desarrollo psicomotriz infantil. Posteriormente, Banús Arquitectura hablará de interiorismo, en esta ocasión bajo el título, Espacios con Alma, por Marta Banús.

Además, el Consejo General de Agentes Comerciales de España, con Javier Rodríguez Blanco de ponente, explicará cómo utilizar agentes comerciales para abrir nuevos mercados y posicionar una marca.

El viernes 12 de septiembre tomará el relevo la artesanía internacional con la participación de Artesanías de Colombia en la sesión titulada De la raíz al futuro a las 10.30 horas. Tras esta intervención, Brainprise regresará con una nueva conferencia dedicada a la venta en redes sociales.

El programa continuará con Elle Education y su ponencia 'El interior que nos habita: técnicas para la decoración'. Como cierre del viernes en este espacio, el Consejo General de Agentes Comerciales de España analizará el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de venta.

La última jornada de ponencias en el Speaker's Corner, durante el sábado 13 de septiembre, se abrirá a las 11.30 horas con una mesa redonda organizada por MUY TÚ Home Design junto a VECA, con la participación de Gema García Olivia, Carolina Bustamante y Verónica Erasmo, que explorarán el concepto de los neurojardines como herramienta para transformar espacios y emociones.

La agenda concluirá con la charla de Covadonga González Mora, de CGM Comunicación, titulada IA, sí. Pero con intención: cómo diferenciar tu marca cuando todo suena igual, donde la especialista planteará cómo aprovechar la inteligencia artificial sin perder el valor de la estrategia y la creatividad en la construcción de marca.

Intergift se celebrará de forma conjunta con Bisutex, Madridjoya y MOMAD, lo que convierte a Ifema Madrid en el gran punto de encuentro para el sector de la decoración, el regalo, la bisutería, la joyería y la moda, multiplicando las oportunidades de negocio y la visibilidad internacional de las marcas.